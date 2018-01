Cataluña. el gobierno recuerda que el informe del consejo de estado no es vinculante

25/01/2018 - 20:10

El Gobierno ha recibido el informe del Consejo de Estado que le responde que no hay fundamentos para impugnar una hipotética investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña. No obstante, fuentes gubernamentales recuerdan que el informe "es preceptivo pero no vinculante".

En dicho informe, según las citadas fuentes, se avalan los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo para la impugnación, pero se discrepa sobre "el momento temporal de hacerlo".

Este mediodía, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno había solicitado un aval al Consejo de Estado para interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, de que Carles Puigdemont se someta a la sesión de investidura como candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana.

