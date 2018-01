Parte da frota galega permanece amarrada a causa do temporal

26/01/2018 - 11:44

A alerta laranxa por ondas en todo o litoral galego mantén amarrada a porto a parte da frota, sobre todo na provincia da Coruña, segundo confirmaron a Europa Press fontes de distintas confrarías.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, na Coruña, non saíron a faenar os barcos de Cariño, Malpica ou Camariñas, mentres que permanece amarrada parte da frota de Corcubión.

En Cedeira, pola súa banda, faenan os buques máis grandes e en Fisterra saíron unicamente aqueles que traballan próximos á costa. Outras confrarías, como Rianxo ou Ribeira, non rexistran problemas.

Do mesmo xeito, a situación é máis favorable no litoral das provincias de Pontevedra e Lugo, onde a maior parte das confrarías, como as de Cambados, Cangas, O Grove, Burela ou Celeiro, saíron a faenar.