PP dice que el informe jurídico "exige" que la oposición explique el motivo de reabrir el tema Emissao, "ya cerrado"

26/01/2018 - 11:50

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha señalado este viernes que el informe jurídico elaborado por los letrados del Parlamento para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparezca "como consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014" al objeto de informar sobre el caso Lezo, "exige" que la oposición explique el motivo de reabrir el tema de Emissao, "ya cerrado".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El informe jurídico de la Asamblea de Madrid no entra a valorar si es idóneo que Cifuentes acuda a la comisión de investigación de corrupción política en el Parlamento regional pero sí que aclara que no se le podrá preguntar por temas que no respondan al motivo de la comparecencia, es decir, el retraso de la entrega de las actas de los consejos del Canal.

Sobre la pretensión de volver al tema 'Canal-Latinoamérica-Emissao', cuestión por la que se cita a la presidenta en la petición de Podemos, los firmantes del informe entienden que requeriría "una motivación suficiente que justificara el uso excepcional de la previsión de flexibilidad requerida".

Esto lo argumentan en que la comisión decidió cerrar los temas pasados a no ser que "surgieran excepcionalmente circunstancias sobrevenidas que justificaran volver sobre ellos".

En declaraciones a los periodistas en la Cámara regional, el portavoz de PP en la Comisión, Alfonso Serrano, ha sostenido que, a su parecer, "el informe dice que el tema de Emissao ya estaba cerrado y que exige que --los grupos de la oposición-- tengan que explicar por qué quieren reabrirlo".

En el informe se aclara que "no sería admisible de ninguna manera" la formulación de preguntas a la dirigente autonómica sobre la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la operación Lezo, a la oposición, porque sería ilegal.

A este respecto, Serrano ha incidido en que el informe "deja claro" que las comparecencias que tienen que ver con la remisión de la comunicación de las actas deberían ser en la Comisión de Presidencia y no la de Investigación, y "eso está absolutamente claro".

"Por lo tanto, el --líder de Ciudadanos-- Albert Rivera ha mentido o alguien le ha engañado y si le ha engañado alguien son sus compañeros de Ciudadanos de la Asamblea que dijeron que era legal que Cifuentes compareciera en la Comisión de Investigación para hablar de este tema", ha criticado el popular.

También le ha espetado a Podemos que dijera que la comparecencia de Cifuentes sobre esta cuestión era "la manera más sucia" de traer a la dirigente autonómica a la Comisión y, a su parecer, la socialista Encarnación Moya sostuvo que "la lectura de las actas no hay nada que afecte a Cifuentes". "Espero que sean consecuentes con lo que dicen fuera y que no intenten otro aquelarre contra Cristina Cifuentes", ha zanjado.