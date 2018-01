Cataluña. rivera afea al gobierno el "revés" del consejo de estado por "no consultar con nadie"

26/01/2018 - 12:18

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dejó claro este viernes su apoyo al Gobierno contra la posible investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, pero le afeó el "revés" que le ha propinado el Consejo de Estado en su informe por no haber "consultado con nadie".

Lo dijo en una rueda de prensa celebrada en Toledo, donde se reunió la Ejecutiva del partido, al ser preguntado por la decisión del Gobierno de seguir adelante con su recurso al Tribunal Constitucional contra la designación de Puigdemont como candidato a la investidura a pesar de que el Consejo de Estado considera que no ha llegado aún el momento de esa impugnación.

Rivera subrayó que se trata "de España", no de un partido, y por eso a pesar "de los errores" del Gobierno mantiene su apoyo a las medidas que tome para evitar una investidura "fraudulenta" de Puigdemont. Para ello, precisó, espera que tenga "más audacia" y más "capacidad de gestión" de la que demostró el pasado 1 de octubre.

Sin embargo, puntualizó que ha sido el Gobierno el que se ha dirigido al Consejo de Estado y el que ha recibido "el revés", y se lo ha llevado "porque no ha consultado con nadie" y porque no ha consensuado los pasos a dar para lograr el objetivo de impedir esa investidura. Si pese a todo el Gobierno cree que esa es la fórmula adecuada, "confiamos" en que así sea, y si se equivoca "tendrá que dar explicaciones".

Rivera confía en que en unos días "pase todo este esperpento" y se visualice que "ya no es tiempo" de Carles Puigdemont sino de "democracia, Constitución y Estatuto" y de un presidente de la Generalitat que por lo menos cumpla la ley, aunque no abandone su idea de la independencia. "A ver si encuentran a alguien que no esté imputado", añadió.

