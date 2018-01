Causapié defiende que el PSOE concurra a las elecciones "con sus siglas" y dice que aún no ha decidido si se presentará

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha declarado que ella es partidaria de que el PSOE concurra a las elecciones "con sus siglas" y ha indicado que todavía no ha decidido si se presentará a los comicios del año que viene.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Siempre he creído que el PSOE es la gran casa de la izquierda, que el PSOE debe acoger a personas que coincidan con él y que crezcamos en el número de personas que coinciden con el PSOE en nuestro proyecto de izquierda socialdemócrata. Creo que el PSOE es el PSOE y me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones con sus siglas", ha manifestado la concejala al término del homenaje municipal a las víctimas del Holocausto.

Las declaraciones se producen tras conocer unas palabras del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, que ha afirmado este viernes que la formación tiene las "puertas abiertas" a las "fuerzas progresistas" que se quieran sumar a su proyecto ya que el objetivo del PSOE es "gobernar y mejorar la ciudad de Madrid". Eso se ha entendido por algunos sectores como la apuesta por una candidatura única de la izquierda.

Causapié desconoce si esa propuesta ha sido transmitida por Franco a los órganos de dirección del partido ya que ella no forma parte. "Él ha dicho que quiere que se incorporen personas de la izquierda y quien tiene que explicar su propuesta es él", ha remachado.

Preguntada sobre si se ha planteado ya presentarse de cara a los comicios del año que viene, la concejala ha contestado que ella forma parte del proyecto del PSOE, partido en el que milita desde hace mucho tiempo. "En todo caso yo no he decidido nada respecto a unas posibles primarias, que ni se han convocado. No es el momento de hablar de candidatos y candidatas y creo que en todo caso lo que tiene que suceder es que se convoquen unas primarias, abiertas a militantes y simpatizantes", ha contestado.

Es en ese escenario donde deberán presentarse quienes "consideren oportuno hacerlo y tenga vocación de pelear y luchar por esta ciudad" y que el mejor candidato "sea la persona que decidan los militantes y simpatizantes".