Los contratos de Bravo con la empresa de su cuñado y la transparencia centrarán el pleno de Diputación el lunes

26/01/2018 - 12:36

La contratación por parte del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga con la empresa del cuñado de la diputada responsable de la misma, Marina Bravo, y la transparencia centrarán parte del pleno del próximo lunes.

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE lleva una moción urgente en la que solicita la "inmediata" dimisión de Bravo por los 20 contratos menores "a dedo", por valor de 190.000 euros, con esta empresa, en la que además trabaja su pareja, según ha expuesto el diputado socialista Manuel Chicón, quien ha criticado el fraccionamiento de contratos "para sortear la ley y por incumplir la ley de incompatibilidades".

La moción reclama también poner en conocimiento de la Fiscalía toda la información sobre estos contratos por si son constitutivos de algún delito, "especialmente conflicto de intereses y fraccionamiento de contratos para saltarse los procedimientos de concurrencia".

También exigirán que el equipo de gobierno no permita a ningún área de la institución realizar más contratos menores sin que se establezca un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia. Chicón ha confiado en que toda la oposición respalde su moción "para eliminar cualquier atisbo de corrupción en esta Diputación".

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, apoyará la moción socialista y ha indicado que "más allá de que haya incompatibilidades legales es un tema ético porque son contratos menores que caen en manos de su cuñado, en una empresa en la que también trabaja su pareja". "No podemos mirar para otro lado", ha dicho, y ha insistido en que le parecería "muy grave que el PP no se posicionara claramente y le pidiera la dimisión a su propia diputada".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha sostenido que el caso que afecta a Bravo es "muy grave": "lo miremos por donde lo miremos desde luego hay una clara intención de beneficiar a esta empresa y se da la circunstancia de que no es de un amigo o alguien a quien quisiera enchufar; es donde trabaja su pareja y el dueño es el cuñado de la diputada".

Ambas situaciones, ha explicado, incumplen la ley de contratos del sector público, que extiende la prohibición de contratar con cónyuges o relaciones de convivencia afectiva, "como se ha dado en este caso".

"Tener pareja es primer grado de afinidad y ser cuñado es segundo grado, así que se incumple por partida doble", ha dicho, y ha aludido al caso del sobrino del presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán: "ahí es tercer grado, no es segundo, estará mal visto y estéticamente puede quedar mal pero se escapa de lo que dice la ley".

Sichar ha criticado igualmente los fraccionamientos de dos contratos para la señalización en el municipio malagueño de Júzcar. En este sentido, ha cuestionado que se contrate por "muy poco por debajo del limite para tener que licitar". "Hay un contrato de 20.173 euros y otros de 21.659 euros cuando el máximo es de 21.780 euros --18.000 euros más IVA--, a partir de ahí hay que licitar", ha expuesto, añadiendo que Turismo también contrató con la misma empresa por 21.538 euros y otro de 21.755 euros. Sobre Málaga Viva, ha indicado que no conocen "ninguna factura ni contrato".

"Las excusas del PP no nos convence", ha dicho el diputado de Cs, quien ha acusado al equipo de gobierno de "mentir" sobre la contratación de restaurantes dentro del programa 'Conoce tu provincia'.

"Se nos dijo que sólo había dos restaurantes con capacidad para 55 personas y con un menú establecido en menos de 20 euros y hemos localizado seis más con capacidad de entre 50 y 70 personas y menús de entre ocho y 13 euros. Aquí se nos mintió también y hay tres veces más dinero para el restaurante del exconcejal del PP en Mijas", ha sostenido.

También ha criticado las palabras del vicepresidente Francisco Salado sobre el caso de Bravo asegurando que "no era como el de Marmolejo", senador del PP, exconcejal y expresidente del Consorcio Provincial de Bomberos: "no sé si lo que quiso decir es que lo de Marmolejo sí estuvo mal y fue una ilegalidad. Si estuvo mal por qué no está arrinconado y fuera del PP".

REPROBAR A TODO EL EQUIPO DE GOBIERNO

En la misma línea el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha criticado que el caso de las contrataciones de Bravo se suma al del restaurante del exedil del PP de Mijas o del parque móvil a la empresa de familiares de Antonio Jesús López Nieto, cargo de confianza del PP.

Ahumada ha anunciado que presentarán una enmienda a la moción urgente del PSOE pidiendo la reprobación del pleno de todo el equipo de gobierno del PP y en especial del presidente, Elías Bendodo, por el "uso fraudulento de los contratos menores".

"Todo esto nos constata el uso fraudulento de los contratos menores por parte del equipo de gobierno del PP. Lamentablemente no nos extrañamos porque el PP como partido político está imputado por ser una banda criminal organizada con tramas en torno a contrataciones públicas fraudulentas", ha asegurado Ahumada.

También ha indicado que no les extraña el "enroque" del equipo de gobierno "negando lo evidente y no queriendo conjugar el verbo dimitir". "No se debería esperar a que Bravo dimitiera, es la única salida honrosa que le puede quedar y todos los grupos de la oposición lo vamos a pedir el lunes. Este fin de semana puede reflexionar, se debe ir por dignidad, lo sucedido se escapa de la moral, la ética y la estética de la política", ha añadido.

El portavoz adjunto del PP, Francisco Oblaré, ha criticado que se esté queriendo hacer "mucho ruido" y ha acusado al PSOE de "intentar paralizar la Diputación", que "hace cerca de 12.000 facturas al año por valor de 60 millones, que tiene 10.000 proveedores al año y hay total transparencia".

Oblaré, ante las peticiones de dimisión, ha considerado que su compañera de Corporación "no debe dimitir": "no hay ninguna ilegalidad y no se ha infringido ninguna norma". También ha manifestado que la empresa del cuñado de Bravo es un proveedor "muy profesional que desde 2008 trabaja con la Diputación y no debemos de demonizarlo".

"Trabajamos con infinidad de empresas y entrar en ese debate me parece que es querer desviar la atención y el PP no está dispuesto a participar. Nos tomamos muy en serio las contrataciones", ha sostenido.

Sobre las críticas de Cs y si podría afectar al pacto de investidura, ha indicado que entiende que no llegará "a mayores" y provoque la ruptura del acuerdo, haciendo mención a la contratación de la Junta con la empresa del sobrino de Durán: "Cs ni ha mencionado" la posibilidad de romper el acuerdo con el PSOE en el Gobierno andaluz.

OTRAS MOCIONES

En la sesión del lunes el PP lleva una moción urgente sobre la prisión permanente revisable, y, además, reclamará a la Junta aumentar el plazo de alegaciones de la Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía; que invierta más en caminos rurales, que promueva vivienda pública y que convierta el yacimiento arqueológico de Acinipo en reclamo turístico.

Otras de las mociones serán de Málaga Ahora sobre el paro feminista del 8 de marzo; las zonas saturadas de apartamentos turísticos y mejoras en el portal de transparencia de la institución.En este sentido, Cs instará al PP a identificar a los contratistas y a solicitar declaración responsable de los adjudicatarios de contratos menores sobre la inexistencia de vínculos afectivos, algo en lo que, según Sichar, llevan tiempo trabajando. También presentarán mociones para mejorar la gestión de la marca Sabor a Málaga y que se redefina la programación de La Térmica.

IU lleva una moción urgente exigiendo un fondo de liquidez para las cooperativas de consumo y otra para dar ayudas para la gestión de residuos a menores de 20.000 habitantes no incluidos en el Consorcio. Por último, el PSOE reclamará que se desista de construir un centro de estudios sobre Bernardo de Gálvez en La Térmica y reclamará más el gasto corriente a las residencias de la institución.