PP-A: "El dinero que viene desde Europa a Andalucía se pierde en las manos de Susana Díaz", porque lo "deja en el cajón"

26/01/2018 - 12:49

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este viernes que "el dinero que viene desde Europa para Andalucía se pierde en las manos de la presidenta de la Junta, Susana Díaz", porque, ha criticado, "todos los años deja millones en el cajón sin ejecutar".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

En la inauguración de unas jornadas de trabajo con eurodiputados españoles del Grupo Popular Europeo y los parlamentarios autonómicos de Andalucía en Málaga, junto a la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, López ha señalado que los fondos europeos son "fundamentales para esta tierra, pero más importante es saber gestionarlos".

"Cada día que Susana Díaz ha dejado los millones de euros en el cajón, ha sido un día en el que se ha incrementado la lista del paro de los andaluces", ha manifestado, incidiendo en que quien tiene que gestionar ese dinero "no es capaz de ejecutar al 100 por cien ninguno de los fondos europeos que recibimos".

Así, ha indicado que a Andalucía "han venido muchos fondos de Europa", precisando que desde que España entra en la Unión Europea hasta 2016 la región ha recibido 45.750 millones de euros, "casi un presupuesto y medio de la Junta de Andalucía"; pero ha lamentado que "tenemos un paraguas para esa lluvia de fondos, hoy dirigido por la presidenta del Gobierno andaluz".

En este punto, López se ha preguntado "qué se ha hecho con ese dinero", señalando que de 2013 a 2016 Andalucía ha recibido 9.216 millones de fondos europeos", cantidad de la que Díaz, ha dicho, "ha dejado en el cajón 4.085 millones sin gastar, sin invertir, sin ejecutar". Sobre 2017, ha aludido a que el último informe dice que en noviembre "tan sólo había ejecutado el 35 por ciento de los fondos, estaban en el cajón 1.300 millones de euros".

Para la secretaria general del PP-A, el hecho de que Andalucía "tiene un potencial increíble lo sabemos todos", pero también ha recordado que está entre las comunidades autónomas "con más tasa de paro" y que se crea empleo "por la inercia de España y por las medidas del Gobierno central".

López ha criticado que la comunidad vive "un freno a su desarrollo por culpa de PSOE", aludiendo a que "el 42 por ciento de la población andaluza sufre pobreza, 19 puntos por encima de la media europea y 13 de la media nacional" y a que la tasa de fracaso escolar es "el doble de la media de la UE". "Qué hace el PSOE con los millones de euros que ha recibido de Europa", se ha cuestionado.

"Hay dos alternativas en Andalucía, quien es capaz de conseguir el avance de esta tierra que se llama Juanma Moreno --presidente regional del PP-- y quien lleva casi 40 años poniendo freno al desarrollo y a las garantías de vida de los andaluces, que se llama Susana Díaz y PSOE", ha manifestado.

López ha insistido en que el PSOE "aumenta la brecha en Andalucía", señalando que "lo que a uno le duele cuando es andaluz es vivir en la mejor tierra de España y que quien dirige esta tierra le esté quitando las oportunidades a tus vecinos, a tus amigos y a tu gente".

Se ha referido al Informe de Cohesión Económica presentado en la Unión Europea, que ha calificado de "escalofriante", porque, ha dicho, "Andalucía no sólo no converge sino que se aleja y somos la comunidad autónoma que más fondos ha recibido". Así, ha señalado que ante eso mientras que "algunos nos preocupamos, otros atacaron a la UE y el informe", criticando que "cuando uno no es capaz de reconocer el problema, difícilmente es capaz de poner soluciones".

Aunque ha dicho que los datos "son fríos", ha apuntado que "marcan verdades como puños y detrás de las cifras hay muchas familias, muchas caras y muchas personas con ganas de tener futuro en nuestra tierra", considerando que "hay una oportunidad, se llama Juanma Moreno, y no la vamos a desaprovechar por los andaluces".

Así, ha apostado por hacer de este encuentro "un bloque común en defensa de Andalucía", insistiendo en que el PSOE "ha tenido muchos años y mucho dinero para sacar a flote esta tierra y lo ha desperdiciado por una simple cuestión, porque no le corre lo que nos corre a los andaluces por las venas".

Además, ha señalado que con estas jornadas "queremos enterarnos de todo lo que se cuece en Europa que afecta a nuestro territorio y que vosotros os impregnéis de la realidad que es Andalucía y sobre todo que descubráis el potencial que tiene por explotar y explorar".

"DESPERDICIADO LA OPORTUNIDAD"

Por su parte, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril ha incidido en que Andalucía ha recibido de la UE "enormes cantidades de dinero en todo tipo de fondos para su desarrollo y ha desperdiciado la oportunidad de despegar como merecía la región más poblada de Europa".

Se ha preguntado por qué a la empresa "le cuesta tanto instalarse en Andalucía, será por falta de confianza en un Gobierno socialista caduco que lleva casi cuatro décadas", por qué "nos advierte la Comisión Europea de que el proceso de convergencia está estancado pese a los ingentes fondos de cohesión invertidos" y por qué "no hemos alcanzado el nivel de convergencia en lo relativo a la educación, el entorno empresarial, los sistemas de protección social y el mercado de trabajo".

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que la Junta "no funciona adecuadamente en cuanto al buen uso de los recursos" y ha instado a reflexionar sobre la descentralización de los fondos europeos, considerando "bueno" que desde el ámbito local "pudiéramos gestionar una parte de esos fondos sin tener que pasar por la interrupción del canal autonómico".