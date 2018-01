Los ocho mejores equipos nacionales abren en Tenerife la Superliga Orange de League of Legends

26/01/2018 - 13:02

La Superliga Orange de League of Legends, competición organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (Grupo Mediapro), congregará a los ocho mejores equipos nacionales de deportes electrónicos en la jornada inaugural que se disputa este domingo en el Auditorio de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)

La actividad está organizada por LVP gracias al acuerdo alcanzado entre Orange y el Cabildo, a través del parque científico y tecnológico INtech Tenerife de la estrategia Tenerife 2030. Las entradas se pueden adquirir en ontour.lvp.es.

Tenerife será el punto de partida de una temporada que contará con catorce jornadas y que concluirá con un playoff al que accederán los cuatro mejores equipos de la fase regular. Desde el principio de temporada, los seguidores podrán asistir a las jornadas presenciales de la LVP, que comienzan en Tenerife y que continuarán con los enfrentamientos en los estudios del Grupo Mediapro en Barcelona.

Los emparejamientos que tendrán lugar en el Auditorio son los siguientes. eMonkeyz vs ASUS ROG Army (12.00-13.30), G2Vodafone vs Penguins (14.00-15.30), KIYF vs MoviStar Riders (16.00-17.30), MAD Lions E.C. vs Giants Gaming (18.00-19.30). Giants Gaming aspira a retener el título conquistado el pasado mes de diciembre en Gamergy, algo que no ha ocurrido en ninguna temporada, mientras que otra de las novedades está en el regreso de eMonkeyz a la máxima categoría.

Desde la apertura de puertas, los asistentes podrán conocer a los jugadores de la Superliga Orange en los Fan Meeting y la LVP traerá a Tenerife su tienda oficial donde se podrá adquirir merchandising exclusivo de la Superliga Orange y de los equipos.

Acercando el mundo profesional a los incondicionales de League of Legends, el evento permitirá que todos aquellos que así lo deseen reten a los dos streamers profesionales de MAD Lions E.C.. Mery Soldier y ElOjoNinja. Además, contará con una Arena abierta a todos los participantes para competir 5v5, una apuesta de la LVP para que los asistentes al evento refuercen los lazos de amistad que existen en la comunidad. Para todos aquellos que quieran demostrar sus destrezas fuera de la Arena, tendrán la oportunidad de jugar en los Skill Games temáticos del título de Riot Games.