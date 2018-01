Ciudadanos recuerda que para facilitar la aprobación de los presupuestos generales deberá dimitir Pilar Barreiro

26/01/2018 - 13:07

El diputado regional de Ciudadanos se ha preguntado "qué sabe Barreiro" para seguir aún en el cargo

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado regional de Podemos, Miguel Garaulet ha recordado que la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, debe dimitir de su cargo como senadora como uno de los requisitos para que la formación naranja apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y se ha preguntado "qué sabe Barreiro para que el Partido Popular se esconda y no dé un paso a delante".

Garaulet ha subrayado que "tenemos que ser transparentes" y ha recordado que entre los acuerdos de investidura se contemplaba que, "si hay un caso de corrupción, dimitía y dejaba su acta". En este sentido, ha asegurado que "queremos que dimita, deje su cargo y sea juzgada como es juzgado cualquier español".

Así, ha recordado que "si el señor Montoro quiere presentar los presupuestos a final de febrero o marzo, hay varios condicionantes: el primero es que se destinen 500 millones de euros para equiparación salarial y el segundo, que Pilar Barreiro deje su puesto de senadora".

De este modo, el diputado regional de la formación naranja ha asegurado que "esas son las condiciones que hemos puesto y se lo hemos trasladado al presidente del grupo parlamentario popular en el Senado y al secretario general del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso".

En este sentido, ha avanzado que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado tendría "un efecto negativo importantísimo" en los presupuestos de la Región, ya que, ha lamentado, "las obras que se han anunciado a bombo y platillo, no se podrían hacer". Por ello, ha asegurado, "si no hay presupuestos, los culpables serán ellos, no nosotros".

Finalmente, Miguel Garaulet ha lamentado que "estamos cansados de que cada vez que se habla de Murcia en el Congreso sea para cosas de este tipo, como corruptelas, el Mar Menor o el AVE". Unos temas que, ha apuntado, "ensucian la imagen de Murcia en el resto del país".