Costa, partidaria de revisar los casos de funcionarios que vuelven de una excedencia y no tienen el nivel de catalán

26/01/2018 - 13:21

La portavoz del Govern, Pilar Costa, se ha mostrado este viernes partidaria de revisar los casos de funcionarios que se reincorporan a su puesto de trabajo y no tienen el B2 de catalán "para que no se produzca ninguna injusticia".

PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Costa en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, relativa al caso de una funcionaria del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) --entidad que no depende del Govern, sino del Consell de Mallorca--.

Costa ha indicado que cuando los trabajadores en excedencia vuelven a su puesto de trabajo debe ser con las condiciones que establece la normativa en el momento del retorno, pero "si en casos concretos" se producen "disfunciones", como por ejemplo por el nivel de catalán exigido, entiende "que se tiene que revisar para que no se produzca ninguna injusticia para aquel trabajador que se fue con unas condiciones y ahora vuelve y hay otras".

En el caso de la trabajadora del IMAS, la mujer denuncia que no puede volver a su plaza porque no tiene el nivel B2 de catalán, que no se exigía cuando comenzó la excedencia, según publica este viernes un diario de las Islas.