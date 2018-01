Caunedo insiste en que se ve "muy bien y con fuerza" para seguir trabajando por los ovetenses

26/01/2018 - 13:27

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha insistido este viernes en que se ve "muy bien y con fuerza" para seguir dedicando todo su tiempo a los intereses de todos los ovetenses.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

"Por el momento no toca hablar de candidatos hasta que así lo decida la dirección nacional del partido, cuando lo decida hablaremos, pero eso no es incompatible para que yo diga que me veo muy bien", destaca.

Caunedo ha reforzado así las manifestaciones efectuadas ayer en este sentido y el mismo día en el que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, al ser preguntada por las declaraciones del exalcalde del PP de Oviedo, señalase que "la situación de Agustín Iglesias Caunedo es muy complicada a nivel personal".

Yo en el PP de Asturias le puedo asegurar que no hay ningún candidato en ningún municipio de Asturias, en ninguno y desde luego mi condición de presidenta del partido me exige y yo me lo auto exijo que acertemos en la elección de los mejores candidatos, dicho lo cual la situación de Agustín Iglesias Caunedo es muy complicada a nivel personal", ha manifestado Fernández.

En cuanto a las cuentas aprobadas por el Ayuntamiento de Oviedo con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE, Somos e IU) y en contra de PP y Ciudadanos, Caunedo ha destacado que es un presupuesto "que incumple la ley, que hará de Oviedo una ciudad menos competitiva y un gran paso atrás en materia cultural".

Respecto a la intención del Gobierno local de cobrar el IBI a la Iglesia en lo relativo a los edificios no destinados para el culto, el portavoz del PP ha manifestado que "es una cortina de humo para no hablar de lo importante".