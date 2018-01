Oltra pide a Camps que deje el CJC: "El amor a la Comunitat se demuestra haciendo caso al pueblo a través de las Corts"

26/01/2018 - 13:26

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha pedido al expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC): "El amor a la Comunitat se demostraría haciendo caso al pueblo valenciano que se ha expresado a través de las Corts", que ayer acordó pedir su renuncia.

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al preguntarle por qué ocurrirá ahora, después de que las Corts hayan pedido la renuncia de Camps --con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos-- y éste se haya negado.

Al respecto, la vicepresidenta ha recordado que el CJC es el órgano que asesora al Gobierno valenciano sobre la legalidad de las decisiones que toma y sobre la normativa que aprueba. Así, entiende que es un "contrasentido" que "un señor con estas sospechas, investigado en un caso de corrupción, sobre el que han apuntado que movía los hilos de la Gürtel, siga sentado como si no pasara nada en el CJC diciendo al Consell lo que es legal o no".

"València --ha agregado-- no quiere a los corruptos. Los que no han tenido amor a la Comunitat ni a sus gentes son aquéllos que han permitido que el dinero que tenía que ir destinado a sanidad, educación o a crear puestos de trabajo se fuera a financiar ilegalmente al PPCV, a trajes o a pulseritas. Estos son los que no quieren a la Comunitat, los corruptos que han saqueado".

Al respecto, se ha preguntado: "¿Qué amor tienen los valencianos que se han dedicado a saquearnos, a decirnos que la fiesta no se acaba nunca?". El Parlamento valenciano, ha añadido Oltra, ha pedido a Camps que se vaya y no ha habido ni un solo voto en contra.

A su juicio, "si Camps tiene vergüenza y quiere tanto al pueblo valenciano, debería hacerle caso al pueblo, que se expresa en el Parlamento, donde cuatro de cinco grupos le han dicho que se vaya", ha insistido.