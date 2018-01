Madrid. causapié defiende incorporar a otras personas a la lista del psoe pero mantener sus siglas

26/01/2018 - 13:12

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, se mostró este viernes a favor de que la lista de su partido a las elecciones municipales de 2019 "acoja a personas que coinciden con el PSOE", pero puntualizó que "el PSOE es el PSOE" y a ella le "gusta mucho que vaya a las elecciones con sus siglas".

Al término del acto en memoria de las víctimas del Holocausto que se celebró en la Casa de la Villa, Causapié se posicionó así parcialmente a favor de la propuesta del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, de presentar una lista única de izquierda a las elecciones al Ayuntamiento madrileño, incluso sin que sea bajo las siglas del partido.

"Siempre he defendido y he creído que el PSOE es la gran casa de la izquierda", contestó a la pregunta de los periodistas, valorando como "muy importante que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE" y de esa forma "crezcamos en el número de personas que coinciden con el PSOE en nuestro proyecto de izquierda socialdemócrata". Sin embargo, a continuación apostilló: "El PSOE es el PSOE y a mí me gusta mucho que vaya a las elecciones con sus siglas".

La portavoz socialista dijo no saber si Franco había planteado esta propuesta en los órganos de dirección del PSOE-M, a los que ella no pertenece. En cuanto a su propio futuro, Causapié reiteró que ella no ha "decidido nada" respecto a las primarias para elegir al cabeza de lista, porque "no es el momento de hablar de candidatos", y se limitó a defender, como en otras ocasiones, que han de convocarse unas primarias abiertas a militantes y simpatizantes.

