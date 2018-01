El Ayuntamiento de Cáceres recrimina a la Junta que haya "dado alas" al proyecto de la mina de Valdeflores

26/01/2018 - 13:35

El portavoz municipal insiste en el "no rotundo" por los "datos objetivos" y por una cuestión "emocional"

CÁCERES, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha recriminado a la Junta de Extremadura que haya "dado alas" al proyecto de la mina de litio en la zona de Valdeflores ya que, según ha dicho, ha permitido que la empresa se haya asentado fiscalmente en la región, por lo que reprocha al Gobierno regional que "no ha velado por los intereses de los cacereños", y "solo" ha buscado un rédito tributario para sus arcas.

"La Junta de Extremadura está más acorde con el empresario que con los ciudadanos porque no había un plan de restauración serio y ha intentado atar el domicilio social de las empresas porque quien iba a hacer caja con este proyecto era la Junta de Extremadura", ha espetado.

Mateos ha reiterado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que en el ayuntamiento "no" ha entrado ni un solo papel referido a este proyecto, salvo lo remitido por la Junta sobre el permiso de investigación en la zona, lo que "obligaba" al consistorio conceder una licencia de obra menor a la empresa para realizar esos trabajos.

Respecto a esta actuación, ha dicho que el área de disciplina urbanística tiene informes "a diario" de lo que se está haciendo en la Sierra de la Mosca y ya se ha hecho un requerimiento a la empresa para saber si los trabajos que están realizando son acordes con el permiso de obra menor que tienen concedido. "Si no se ajusta a los permisos se abrirán expedientes", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que el permiso de investigación minera concedido por la Junta "sigue vigente" y, por lo tanto, "también la licencia de obra menor", que no puede ser revocada mientras no se extinga la investigación en la zona. En esta línea, ha insistido en que el ayuntamiento no ha conocido el proyecto hasta hace "unos días" cuando ha habido reuniones con responsables regionales que les han hecho llegar "una especie de dossier de ocho páginas", ha dicho.

"Cuando hemos tenido datos objetivos de lo que se quería hacer hemos hecho un análisis sosegado y se ha tomado la decisión de no apoyar este proyecto", ha recalcado el portavoz, que añade que la postura del equipo de Gobierno "siempre" fue de "prudencia" hasta conocer los detalles del proyecto.

Mateos ha asegurado que la creación de 200 puestos de trabajo "no son suficientes" para el asentamiento de "una empresa tan dañina" en un lugar emblemático de la ciudad como es la montaña, de gran valor natural y cerca del casco urbano y del propio santuario de la patrona de la capital cacereña.

Por ello, ha insistido en que el ayuntamiento "no" va a modificar el Plan General Municipal (PGM) que permitiría cambiar el uso del terreno. "Si del ayuntamiento depende no va a haber mina", ha sentenciado, al tiempo que recuerda que es la Junta la que tiene competencias en este campo y ha advertido de que "si intentase saltarse el proceso", con alguna figura urbanística como un Proyecto de Interés Regional (PIR), "tendrá una respuesta institucional y social".

En este sentido ha recordado el principio de autonomía local y ha confiado en que "no" se intente respaldar este proyecto desde otras administraciones porque el Ayuntamiento de Cáceres es el que "gobierna" en la ciudad y decide sobre el plan de urbanismo.

HIPOTECA A GENERACIONES FUTURAS

Con todo esto, el proyecto de extracción de litio en la zona de Valdeflores no será apoyado por el ayuntamiento porque "hipoteca a generaciones futuras de cacereños" y porque "choca con el modelo de ciudad en el que se viene trabajando los últimos años" y que han hecho posible la consecución de inversiones europeas como el proyecto Red.es o la estrategia DUSI que supondrán una inyección importante para la ciudad.

"Cáceres es un referente en servicio y el turismo constituye la mayor industria, por eso una mina a cielo abierto pegada a nuestro patrimonio arquitectónico y natural no es el modelo de desarrollo que tenemos para la ciudad", ha manifestado el portavoz que conmina a la Junta a que atraiga a la ciudad otro tipo de empresas que generen empleo y respeten el medio ambiente, como las fábricas de Tesla, una planta de fabricación de automóviles eléctricos que busca implantarse en España.

"Nunca dijimos sí a la mina sino que fuimos prudentes y una vez que hemos tenido información del daño medioambiental que produciría hemos desechado el proyecto", insiste Mateos que concluye: "Si van a venir a reírse de los cacereños o a dejar una cicatriz en la ciudad no lo vamos a consentir".