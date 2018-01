Fernández de Moya afirma que "cualquier situación interna" en el PP "sólo se combate con trabajo"

26/01/2018 - 13:41

El expresidente del PP de Jaén José Enrique Fernández de Moya ha afirmado este viernes que "cualquier cualquier situación interna" en el partido "sólo se combate con trabajo, trabajo y trabajo".

JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas sobre la crisis que vive la formación tras el pasado congreso provincial agudizada estos días con la salida de Miguel Moreno, alcalde de Porcuna y cabeza de la corriente crítica 'Jaén adelante', al que están siguiendo otros regidores, concejales y militantes.

"No me pronuncio (sobre la salida de Moreno), como tampoco me pronuncio sobre el alcalde de Linares --el socialista Juan Fernández, que recientemente ha cesado a dos concejales al considerar que lo traicionaron--", ha dicho Fernández de Moya.

Ha añadido que no ostenta ningún puesto de responsabilidad en el PP jiennense, aunque desde el sector crítico se le considera autor intelectual de un congreso "fraudelento" tras no poder optar a la reelección como presidente provincial por incompatibilidad con su cargo de secretario de Estado de Hacienda.

En cualquier caso, Fernández de Moya ha apelado "a trabajar y a ganar más alcaldías en las próximas elecciones municipales" de 2019, que suponen unos de los "extraordinarios retos" que el partido tiene por delante junto con las europeas y autonómicas.

Al respecto, se ha puesto "a disposición de la dirección provincial" de un PP de Jaén del que se siente "profundamente orgulloso de pertenecer" desde hace 27 años para "preparar desde ya" esos comicios en lo que ha calificado de una "agenda política intensa".

"Aquí está este militante, que humilde y modestamente, con otros, vamos a ayudar para poner a la provincia donde se merece, que no es donde la ha colocado el PSOE con la Junta y la Diputación", ha manifestado tras resaltar que va "a trabajar sin descanso por el PP de Jaén".

Cuestionado, no obstante, por si la crisis de la formación puede tener una incidencia negativa precisamente en los resultados de las elecciones, ha aludido a los cuatro congresos provinciales en los que fue elegido presidente provincial, en dos de ellos con una sola candidatura y en los otros con una alternativa que no llegaron a materializarse porque no lograron los preavales.

"Y la experiencia me ha demostrado que cualquier situación interna que tenga mi partido sólo se combate con trabajo, trabajo y trabajo. Y sólo a eso me dedico", ha asegurado no sin apuntar que lo que tenga que decir sobre el partido "siempre" lo ha hecho en sus órganos internos.

Y en ellos, según ha agregado, ha defendido el objetivo de "trabajar para ofrecer a la sociedad jiennense un mejor presente y futuro que el que ofrece el PSOE, que lastra a la provincia cada vez que gobierna Junta y Diputación".