Almeida ve las mociones sobre Dancausa "una carrera alocada de la izquierda" con las que reprueban realmente al TSJM

26/01/2018 - 13:42

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha definido las mociones de PSOE (ordinaria) y de Ahora Madrid (de urgencia) presentadas de cara al próximo pleno para reprobar a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, como una "carrera alocada de la izquierda", con las que pretenden reprobar en realidad al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Esto es una carrera alocada de la izquierda por tratar de reprobar a Concha Dancausa. Primero presenta una moción el PSOE y como Ahora Madrid se pone celosón de que el PSOE lleve a cabo esta iniciativa busca un artificio reglamentario, la moción de urgencia", ha opinado el concejal tras participar en el acto municipal de homenaje a las víctimas del Holocausto.

La moción de urgencia de Ahora Madrid sólo será debatida en el Pleno si los socialistas apoyan dicha urgencia, ha recordado Almeida, que se ha preguntado qué harán en el PSOE, si le darán un 'no' al grupo de gobierno o si "van a seguir teniendo síndrome de Estocolmo".

Además considera que el destinatario último de la reprobación es el TSJM. "Manuela Carmena es jueza y quiere reprobar a la delegada porque el TSJM en un auto de medidas cautelares da la razón a Delegación de Gobierno. Manuela Carmena a quien está reprobando es a sus compañeros del TSJM, que han dado la razón a los argumentos de la Delegación", ha planteado.

"Reprueba a aquella autoridad que está haciendo cumplir la ley en la ciudad, que es Delegación, porque el problema de Manuela Carmena es que tiene la mala costumbre de dictar resoluciones ilegales, como la comisión de investigación o la instrucción de usos turísticos y tantas que pierden en los tribunales. En vez de asumir sus errores pretende desviar la atención a Concepción Dancausa", ha señalado.

"A quien está reprobando el PSOE y Ahora Madrid no es a Concepción Dancausa sino al TSJM. Se lo deberían hacer mirar y pensar por qué cuando la justicia les da la razón les parece extraordinario y cuando no el problema no es de ellos sino de la justicia", ha destacado el concejal del PP.

"LE ENTRA POR UN OÍDO Y LE SALE POR OTRO"

En cuanto a la doble vara de medir que denuncian PSOE y Ahora Madrid por parte de Delegación, Almeida ha pedido que acrediten esos hechos con al menos un ejemplo y que lo hubieran incluido en la exposición de motivos de las mociones. Cree que en el fondo las mociones de reprobación no son más que "cortinas de humo".

Tampoco entiende que la alcaldesa "le esté dando tanta importancia a esta reprobación" cuando el PP ha reprobado en el Pleno a varios concejales de Ahora Madrid y a la regidora "le entra por un oído y le sale por otro".

"No hay discriminación alguna, la Delegación de Gobierno se limita a asegurar que se cumpla la ley aunque sabemos que Manuela Carmena no tiene excesivo interés en que la ley se cumpla", ha lanzado José Luis Martínez Almeida, que ha pedido "coherencia" a la alcaldesa y al PSOE que "dejen de hacer el ridículo", que es lo que cree que han hecho después de que esta semana los socialistas hayan vuelto a Usera a pedir el cese de su concejala-presidenta, Rommy Arce, tras ser reprobada en el Pleno del distrito.

"Ni siquiera son capaces de conseguir que aquellos a los que prestan votos consigan cesar a Rommy Arce después de un acuerdo de pleno y ahora vienen con cortinas de humo", ha criticado.