El psoe mantiene el apoyo contra la investidura de puigdemont pero recuerda que el gobierno es quien "administra"

26/01/2018 - 13:50

El PSOE mantiene su "apoyo" al Gobierno en las medidas que decida poner en marcha para impedir la investidura de Carles Puigdemont, si bien destaca que a quien le "toca administrar" lo que se debe hacer es al Ejecutivo.

Así respondió en rueda de prensa en Ferraz, minutos antes de que el Ejecutivo explicase las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros celebrado este martes, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, cuando se le preguntó por el "varapalo", como dijo la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que ha recibido el Gobierno con el informe del Consejo de Estado sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria del Pleno de investidura.

"Lo apoyamos claramente" dijo Calvo, sobre el recurso que opte interponer el Ejecutivo para evitar la "locura" que quiere "imponer" Carles Puigdemont, un "huido" de la Justicia, que quiere "poner boca abajo el sistema constitucional".

La 'número cuatro' del PSOE remarcó que los socialistas no le dan "ni una sola vuelta" a las medidas que se puedan tomar, y recordó que en la formación que lidera Pedro Sánchez van a conceder "toda la energía que requiera" la cuestión catalana, pero la "justa", porque quieren centrarse en los temas que realmente, dijo, afectan a los ciudadanos como la educación y las pensiones.

No obstante, Calvo reconoció que Puigdemont estará "encantado con esa huida de la realidad, no solamente del país, de que le demos vuelta a cualquier cuestión relativa a su omnipotencia mediática y a sus constantes provocaciones".

"Pero no nos va a mover de ahí a los socialistas", remarcó, porque alguien que quiere hacerse presidente de una comunidad autónoma de más de 7 millones de personas no puede estar dando vueltas por Europa y con "alguna cosa que se le ocurra". "El PSOE no ve a Puigdemont de presidente", recalcó. Aseguró que la postura del PSOE es "coherente" con la que ha mantenido todo este tiempo, en el que la situación catalana "ha ocupado el espacio de la política española".

"CHISTE"

De hecho, Calvo calificó de "chiste" que Puigdemont, desde Bruselas y "huido" de la Justicia, haya pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, la exministra socialista subrayó que el informe del Consejo de Estado era "preceptivo pero no vinculante" y que "no le quita la razón al Gobierno, porque lo que le pone en cuestión es algo que tiene que ver con el procedimiento y los tiempo".

Por último, Calvo reiteró el apoyo del PSOE al Estado y que no van a dar "pábulo" a los "esperpentos" de otros porque lo que importa es que los socialistas son "leales" a la Constitución y "no se puede investir" de ninguna manera a una persona que no esté físicamente en la sesión de investidura.

