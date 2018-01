La Asamblea recuerda a las víctimas del Holocausto con la premisa de "no olvidar" y reafirmar valores de democracia

26/01/2018 - 14:02

La Asamblea de Madrid ha celebrado este viernes la conmemoración del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y prevención de crímenes contra la Humanidad con la premisa de "no olvidar" y con el compromiso de reafirmar los valores de "democracia, libertad y derechos humanos".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al acto, celebrado en la Cámara regional por 18ª vez, han acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados; el presidente de la Comunidad Juría de Madrid, León Benelbas; el ministro consejero de la Embajada de Israel en Madrid, Yinam Cohen, diputados regionales y alcaldes de la autonomía, entre otros.

Al comienzo de la conmemoración, Adrados ha indicado que este viernes se recuerda el día en el que "el mundo descubrió una de las mayores infamias de la Historia: Auschwitz" y ha incidido en el "estupor, rabia y sobre todo vergüenza" que las imágenes de lo sucedido provocan.

Para la presidenta del Parlamento madrileño, "aún en su inhumana crueldad", lo sucedido está lleno de lecciones que se deben "aprender y saber transmitir a las generaciones venideras". La primera de ellas es "no olvidar, puesto que el olvido constituye la premisa para reincidir en la barbarie". "Quienes no recuerdan el pasado, están absolutamente condenados a repetirlo", ha resaltado.

VELAS DEL RECUERDO

Tras sus palabras, se ha procedido el encendido de Seis Velas del Recuerdo en memoria de los millones de hombres, mujeres y niños, asesinados en los guetos, bosques y campos de exterminio, que ha sido presentado por los alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano bajo el lema 'La importancia de las palabras'.

Posteriormente, con todos los asistentes en pie, se ha leído la plegaria 'El Malé Rajamim' --Señor Misecordioso-- por el Gran Rabino de España, Rav Moshé Bendahan, y se ha mantenido un emotivo minuto de silencio.

A continuación Noah Klieger, periodista israelí y superviviente del Holocausto, ha relatado su salida en 1945 de los campos de concentración, tras el avance soviético, en un vagón de tren repleto --con unas 150 personas-- que supuso la muerte de muchos de sus compañeros.

En cuanto a su estancia en Auschwitz, ha trasladado la imposibilidad de explicar "la barbarie", el como "personas normales se convirtieron en asesinos en serie". "Sé que suena imposible, pero no había nada imposible en lo que los alemanes le hicieron a los judíos", ha manifestado.

Tras él, el ministro consejero de la Embajada de Israel en España, Yinam Cohen, ha resaltado el deber "ético" de recordar, algo que debe realizarse "más allá de diferencias ideológicas y de las circunstancias internacionales" Asimismo, ha insistido en la necesidad de "velar por el recuerdo y no olvidar las enseñanzas del capítulo más terrible de la historia moderna".

"NO OLVIDAMOS Y NO OLVIDAREMOS"

El acto ha continuado con una interpretación de la nana 'Wiegala', compuesta por Ilse Wener, mujer asesinada en los campos en 1944. Se cuenta que camino de la cámara de gas, junto a su hijo Tommy, iba cantándola a los niños.

Después, Cifuentes ha tomado la palabra para incidir en que es necesario que la sociedad muestre "el compromiso irrenunciable de no olvidar nunca el dolor que produjo el nazismo", con el objetivo de que "jamás se vuelva a repetir".

La presidenta ha hecho mención especial a "todos los compatriotas republicanos madrileños" que murieron en los campos. "Un año más tenemos que decir que no olvidamos y no les olvidaremos. No podemos pasar página a este doloroso episodio", ha dicho la dirigente.

Para la dirigente madrileña, es importante "defender el respeto y la convivencia" día a día para así poder construir una "sociedad mejor, integradora, humanizada y libre de fanatismo".

Finalmente, el acto ha sido cerrado por el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, León Benelbas, quien ha destacado la importancia de proseguir y multiplicar esfuerzos para "educar en valores" a los más pequeños.