Los concejales del PAR en La Muela alegan que el expediente de expulsión incumple los estatutos del partido

26/01/2018 - 14:22

Aliaga cree que suspender de militancia definitivamente a los concejales puede ser suficiente para invalidar la moción

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

Los tres concejales del Partido Aragonés (PAR) en el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) que han sido suspendidos cautelarmente de militancia por presentar una moción de censura contra el alcalde, Adrián Tello (CHA) --junto con el PP y un concejal no adscrito-- han dicho que el expediente de expulsión no cumplen con los estatutos de partido.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar las alegaciones al expediente disciplinario abierto contra ellos, en las que solicitan la anulación de este procedimiento porque "no se respetan nuestros derechos de concejales, ni de afiliados" ya que "no se cumple el plazo de al menos diez días de audiencia".

Uno de los concejales, Carlos Rodrigo, ha comentado que frente a las 48 horas que les han dado para alegar, según los estatutos del PAR y la legislación actual ese plazo debería haber sido no inferior a diez días ni superior a quince.

Por eso, ha esgrimido que "creemos que este lunes seguiremos siendo afiliados al PAR" y "nuestro votos debería valer" en la votación de la moción de censura, en el pleno convocado ese día en La Muela, a las 12.00 horas, con esta finalidad.

"Veremos a ver qué pasa", ha apuntado, pero el pleno "tiene que celebrarse porque se presentó legalmente" y "otra cosa será decidir el valor de los votos o no, que al final igual lo tiene que decidir un juez".

En este punto, ha afirmado que si el PAR les suspende definitivamente de militancia, acudirán a los tribunales, donde ha vaticinado que ganarán el pleito, además de afirmar que hasta que no haya una sentencia firme irrecurrible "perteneces al partido" y "no nos deben quitar nuestros derechos".

MESA DE EDAD

Carlos Rodrigo ha manifestado que en el pleno de este lunes será la mesa de edad "la que determinará si el pleno sigue adelante o no, con todos los informes que haya sobre la mesa" y ha comentado que el del secretario municipal "no es vinculante".

Además, la mesa de edad estará compuesta por los concejales de mayor y menor edad, que en este caso son sus compañeros de grupo, Lucio de la Cruz y María Pilar Salas, respectivamente. "Vamos a ir al pleno y mantener la moción", que ha estimado que "se votará" y habrá un resultado "y si hay algún afectado tiene que denunciar ante el juez", serán los tribunales quienes decidan.

Rodrigo ha explicado que en julio hablaron con el presidente del PAR, Arturo Aliaga, y él "aprobó" la moción, si bien "se paró porque una concejala del PP estaba imputada". Una vez que se celebró el juicio y ésta salió libre de cargos, "se pudo hacer la negociación".

Desde entonces, ha reconocido que no han vuelto a consultar porque "somos un grupo independiente y autónomo" y "así se nos dijo el primer día, que nadie nos diría qué es lo mejor para nuestro pueblo" y "así lo hemos hecho durante dos años y medio".

Rodrigo ha argumentado que "hemos presentado muchas mociones y propuestas, que se han aprobado, y desde el partido nunca nos han dicho nada" y ahora "no entendemos por qué" se rechaza esta moción de censura, cuando "estamos limpiando el nombre del PAR en La Muela y llevamos dos años y medio trabajando por el PAR, que desapareció" después de que destapara la trama de corrupción entorno a la alcaldesa María Victoria Pinilla, vinculada a esta formación.

El concejal del PAR ha sostenido que "vamos a defender nuestro programa electoral, que es por lo que nos han votado" y "no podemos traicionar a nuestros vecinos", tras los "constantes incumplimientos" por parte el equipo de gobierno de los acuerdos plenarios que se toman por mayoría.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, que ha atendido a los medios de comunicación antes de que se presentaran estas alegaciones, ha remarcado que desde el principio se ha hecho "lo que prevén los estatutos, no otra cosa".

Según ha relatado, primero se reunió la comisión permanente del partido, que informó a la ejecutiva antes de decidir la suspensión cautelar de militancia de estos tres concejales.

Después, se trasladó esta decisión a la comisión de disciplina del partido, que es el órgano que tiene que instruir el expediente y considerar si con los datos que se le han aportado desde la comisión permanente y las actuaciones que se han derivado, "que se ha presentado una moción de censura sin conocimiento del partido y se ha quebrado el código ético según el cual los militantes no pueden tomar decisiones que perjudiquen la política general del partido y sin comunicarlo a los órganos correspondientes".

Así lo ha indicado Aliaga, que ha constatado que, seguidamente, la comisión de disciplina comunicó a los tres afiliados que se había iniciado un expediente disciplinado, abriendo un periodo de audiencia, "requisito clave para que los militantes no estén indefensos".

El dirigente del PAR ha sostenido que una vez lleguen las alegaciones, la comisión de disciplina se tiene que reunir y hacer una propuesta definitiva. Después, la comisión permanente, que está alertada para ser convocada cuando esté la propuesta de la comisión de disciplina, tomará un acuerdo, que se enviará tanto a los tres concejales, como al ayuntamiento.

Aliaga ha subrayado que la intención del PAR es que no se produzca la votación de la moción de censura porque "no creemos que sea el método para acceder a un ayuntamiento" y en este sentido "intentamos llegar en plazo" con "todos los mecanismos legales" y será el secretario municipal quién deberá tomar la decisión "de si la suspensión definitiva de militancia invalida el procedimiento".

El presidente del PAR ha indicado que la comisión permanente se reunirá en todo caso antes del pleno y si se presentara alguna cuestión vía juzgados, "lo tendremos que estudiar", para considerar que en este último caso los tres concejales no pertenecerán al partido hasta que "no fallen los tribunales, salvo que al presentar una denuncia en un juzgado este suspendan cautelarmente la decisión que hemos tomado en el PAR".

Por eso, ha apuntado que "la decisión que tomemos puede ser suficiente para invalidar la adscripción al grupo del PAR e intentar que no se lleve adelante la moción", en todo caso, no bajo la responsabilidad de su partido. "No queremos ser copartícipes, ni tener nada que ver con este método porque cuando se está en los ayuntamientos, hay que trabajar en la oposición y hacer las cosas como Dios manda".

Aliaga ha dicho que los concejales no consultaron, ni pidieron permiso para presentar esta moción, que, a su entender, "perjudica la imagen del partido y no es nuestro modo de proceder". Ha admitido que en verano se reunió con ellos y "hubo alguna conversación, donde proponían hacer una moción" pero él dijo que "no la admitía".

"Luego me entero por un WhatsApp de que la presenta", ha dicho, para sentenciar que "si estuviéramos de acuerdo, no habríamos hecho lo que hemos hecho".