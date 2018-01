El psoe aclara que mantiene su posición contra la prisión permanente revisable

26/01/2018 - 14:36

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, aclaró este viernes que el partido no se ha movido de su posición inicial contra la prisión permanente revisable, después de que hace una semana rehusara hacer comentario político alguno atendiendo al dolor de la familia de Diana Quer.

"No nos hemos movido en torno a esta posibilidad de reforma en materia penal, no hemos movido nuestra postura. Aquel día no tocaba, decía que no tocaba ni el más mínimo comentario para preservar la situación humana tan terrible de la familia Quer", explicó Calvo.

En rueda de prensa se le preguntó hoy a la exministra por si había algún tipo de cambio en la posición del PSOE después de la campaña que se ha promovido por parte de familias afectadas como las de Diana Quer y Marta del Castillo contra la derogación de esta fórmula penal.

El PSOE mantiene un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este precepto y otros introducidos por la Ley de Seguridad Ciudadana y votó a favor de tramitar la iniciativa del PNV, que recabó el apoyo del Pleno del Congreso -salvo PP y UPN- para derogar esta medida del sistema jurídico español.

