Molina dice que Page y Guijarro le han confirmado que el decreto sobre personal directivo de la Junta "no va adelante"

26/01/2018 - 14:54

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha afirmado que no ha leído el borrador de ningún decreto para regular el personal directivo de la Junta y que, tras hablar al respecto con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, y con el vicepresidente primero del Ejecutivo, José Luis Martínez Guijarro, ambos le han confirmado que ese decreto "no va adelante".

TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Molina ha respondido así a preguntas de los medios después de que el sindicato STAS de Castilla-La Mancha asegurase que el Gobierno castellano-manchego pretende aprobar un decreto para el personal directivo de la Junta para "crear una administración paralela nombrada a dedo y dirigida bajo criterios de clientelismo político y desprofesionalización de la función pública".

El vicepresidente segundo ha insistido en que no puede entrar en "apreciaciones subjetivas" sobre el contenido de este borrador porque no lo conoce y ha hecho hincapié en que no entiende "que algo así se pueda llevar adelante". "Como ni lo he leído ni ha entrado en el Consejo de Gobierno, no puedo hablar sobre ello", ha concluido.