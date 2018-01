Los votantes de nuevos partidos ven más necesaria la libertad de prensa que los de los tradicionales, según un estudio

Los votantes de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos ven más necesaria la libertad de prensa que los seguidores de las formaciones tradicionales como PP y PSOE, según se desprende de los resultados de la encuesta del IOP de Simple Lógica, realizada entre la primera quincena de diciembre de 2017.

Así, el porcentaje de quienes consideran necesaria la libertad de prensa entre los votantes del Partido Popular es del 92,3%, superados por los del votantes del PSOE (95,7%), Unidos Podemos (97,5%) y Ciudadanos (97,9%).

Según los resultados de la encuesta, más de nueve de cada diez ciudadanos (94,8%) consideran necesaria la libertad de prensa, frente a un 3,2% que declaran que no lo es. Además, entre quienes tienen estudios primarios o un nivel de formación, se observa que un porcentaje ligeramente inferior (89,9%) que el de los ciudadanos que tienen estudios secundarios (97,5%) o universitarios (97,9%).

Preguntados sobre si consideran esencial la libertad de prensa para vivir en democracia, el 92,3% de los ciudadanos encuestados afirman que sí, frente a un 4,7% que opina que no lo es, y un 2,9% que no sabe o no contesta.

Por edades, el estudio indica que la proporción de quienes consideran que la libertad de prensa es esencial para vivir en democracia es ligeramente inferior entre los más jóvenes, los que tienen de 18 a 34 años (90,7%), y los que tienen 65 o más años (90,4%).

En materia de formación, el informe apunta que el porcentaje de quienes consideran esencial la libertad de prensa para vivir en democracia es ligeramente inferior entre aquellas personas que tienen estudios primarios o un nivel inferior de instrucción (87%), frente a quienes tienen estudios secundarios (94,4%) o universitarios (96,8%).

Asimismo, los resultados de la encuesta revelan que, entre los votantes del PP, el porcentaje de quienes ven esencial la libertad de prensa para vivir en democracia es algo inferior (90%) con respecto al que se registra entre los votantes del PSOE (93,5%) o Ciudadanos (93,9%) y, especialmente, con respecto al que se produce entre los de Unidos Podemos (97,8%).

Por otro lado, la encuesta del IOP de Simple Lógica concluye que el 80,3% de los hombres cree que la libertad de prensa no causa más daño que beneficio, mientras que el 13,8% afirma lo contrario. En el caso de las mujeres, el 70,9% afirma que esa libertad no causa más daño que beneficio, frente al 18,5% que supone las que consideran que sí lo causa.

Asimismo, el porcentaje de quienes consideran que la libertad de prensa no causa más daño que beneficio es inferior entre los que tienen entre 25 y 34 años (70,9%) y los mayores de 65 años (66,7%). En esos dos colectivos es superior el peso de los que sostienen la opinión contraria de que sí causa más daño que beneficio, siendo los respectivos porcentajes del 21,4% y 20,8%.

Por nivel de formación, el porcentaje de quienes indican que la libertad de prensa no causa más daño que beneficio se sitúa en el 62,8% entre los que tienen hasta estudios primarios y se eleva a medida que lo hace el nivel de formación hasta situarse en el 87% entre los que tienen estudios universitarios.

Por su parte, la proporción de quienes consideran que sí causa más daño que beneficio es inferior entre quienes tienen estudios universitarios (9,6%) y se eleva a medida que desciende ese nivel de instrucción hasta situarse en el 24,9% entre quienes tienen estudios primarios.

Finalmente, entre los votantes del PP, representan un 69,1% los que consideran que la libertad de prensa no causa más daño que beneficio y un 22,2% los que opinan que sí; entre los de Unidos Podemos esos porcentajes son 89,1% y 8,5%, respectivamente. Los votantes de PSOE y Ciudadanos se sitúan en posiciones intermedias, según el estudio.