Tribunales.- La alcaldesa de Ronda dice que no supo del cambio en la boda de la hija de un exedil

26/01/2018 - 15:51

La alcaldesa de Ronda (Málaga), Teresa Valdenebro, ha declarado este viernes en la causa en la que se investiga una posible modificación del acta del enlace matrimonial de la hija del exconcejal socialista José María Jiménez para obtener un permiso de trabajo; y ha asegurado que "no tenía en ningún momento conocimiento" del cambio de fecha ni de la modificación.

RONDA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Valdenebro ha comparecido como investigada durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, encargado de este caso por la presunta falsificación de dicho acta matrimonial que habría posibilitado a la hija del edil beneficiarse de un permiso por su boda en un contrato temporal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, la regidora ha dicho que "personalmente y también por mis responsabilidades públicas soy la primera interesada en que todo esto se aclare", por lo que, ha dicho, "he venido con la verdad por delante y atendiendo a las cuestiones que las partes me han querido plantear".

Ha señalado que ante la jueza ha reiterado que "yo no tenía conocimiento alguno de esa modificación, lo único que sé es que unos novios me pidieron que los casara el 17 de junio y el 17 de junio los casé". "Sigo manteniendo la verdad, que yo no tenía ningún conocimiento de ese cambio de fecha", ha incidido.

El exedil socialista, en su declaración ante la jueza, mantuvo que la regidora habría estado al tanto del cambio de fechas en las actas de la boda de su hija para poder tener derecho a este beneficio, mientras que la propia hija del exconcejal también habría ratificado la versión de su padre.

Así, cuestionada sobre si se siente defraudada por Jiménez por su declaración judicial, Valdenebro ha señalado que "a pesar de lo que cualquier ser humano pueda vivir en el día a día, evidentemente duele más cuando es de personas en las que confía y que son mas cercanas".

La alcaldesa ha recordado que fue ella la que en agosto pasado llevó este asunto a la Fiscalía y ha asegurado que su intención "es facilitar las cosas y que cuanto antes todo se aclare".