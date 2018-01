Madrid. adrados recuerda a los madrileños y españoles que "sufrieron la vileza de los campos de concentración"

26/01/2018 - 15:44

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, recordó hoy, durante el acto de conmemoración del Holocausto celebrado en el Parlamento regional, a "los miles de presos políticos, muchos de ellos españoles y madrileños, que sufrieron la persecución y la vileza de los campos de exterminio".

Recordó "a todos ellos, y de manera especial a los españoles y los madrileños, con todo mi cariño y respeto", y dijo que "conmemoramos su sufrimiento, para recordar todo aquello que provocó su inmolación y mantener viva la llama de su recuerdo para que esto no vuelva a suceder"

La presidenta del Parlamento regional indicó que "lo que hoy conmemoramos, no es sino el día en que el mundo descubrió una de las mayores infamias de la historia: Auschwitz".

"El Holocausto, aún en su inhumana crueldad, está lleno de lecciones que debemos aprender y saber transmitir a las generaciones venideras y, para ello, son fundamentales los testimonios, como el dado hoy por el periodista israelí Noah Klieger, a quien agradezco de corazón su presencia hoy en este Parlamento".

Además, manifestó que "la primera lección es no olvidar, porque el olvido constituye la premisa para reincidir en la barbarie" y afirmó que "quienes no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo". En este sentido, señaló que hoy "recordamos este horror para que el martirio que sufrieron millones de víctimas en toda Europa no vuelva a ocurrir jamás y reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos".

