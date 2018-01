La Diputación de Cáceres no sancionará a los municipios que no cumplan la Ley de Memoria Histórica

26/01/2018 - 16:00

Luz verde al Plan de Infraestructura Eléctrica Municipal (PIEM) con un montante total de 1,25 millones de euros.

CÁCERES, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y diputado de Economía y Hacienda de la Diputación de Cáceres, Alfonso Beltrán, ha indicado este viernes, en el transcurso del Pleno ordinario, que el equipo de Gobierno "no va a sancionar a ningún municipio" respecto al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica porque la institución provincial "está para ayudar a los municipios".

De esta forma, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de la provincia ante el requisito que para optar a las ayudas y subvenciones de la diputación cacereña es condición necesaria cumplir con la citada ley y retirar los vestigios franquistas que quedan en las localidades.

"La Diputación de Cáceres lo que va a hacer es intentar ayudar a cumplir con la Ley de Memoria Histórica a los alcaldes y alcaldesas, sobre todo de los municipios pequeños que no podrían hacerlo por sus propios medios, y hasta que no esté aprobado el catálogo no habrá ningún problema", ha asegurado Beltrán.

Y es que el Pleno ha aprobado las normas reguladoras del Plan Activa de Empleo Local, dotado con 1.578.244 euros, y el de Gastos Corrientes, dotado con tres millones, a los que acompaña un anexo para que los alcaldes se comprometan a cumplir con la ley. Como en años anteriores, se realizará prepagando las subvenciones correspondientes de modo que los ayuntamientos no tengan que adelantar el dinero, lo que favorece así su flujo de caja.

En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando G. Nicolás ha recordado que el montante total del Plan Activa 2017-2018 para el actual ejercicio presupuestario es de casi 19 millones de euros, de los cuales, 15,5 millones irán destinados a obra pública tanto gestionada por la Diputación como por los gobiernos municipales. El punto se ha aprobado con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular.

CONVENIO PIEM

Otro de los puntos que se ha abordado en el Pleno es el convenio entre la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres destinado a la concesión de subvenciones para el desarrollo, adaptación y mejora del Plan de Infraestructura Eléctrica Municipal (PIEM), para desarrollar en las anualidades de 2018 y 2019 con un montante total de 1,25 millones de euros.

El convenio está dirigido a municipios y entidades locales menores con una población inferior a 20.000 habitantes y ha sido aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos. La Diputación aportará 625.000 euros, la Junta de Extremadura otros 500.000 euros y 125.000 euros las entidades locales que sean beneficiarias de la subvención. Además, las entidades locales podrán decidir si quieren gestionar directamente la contratación de los proyectos o encomiendan la misma a la Diputación Provincial.

García Nicolás ha recordado las entidades beneficiarias del PIEM 17-18 cuyos proyectos gestionará la Diputación Provincial son Cuacos de Yuste, Ceclavín, Aceituna, Torremocha, Navaconcejo, Santibáñez el Bajo, Valdeobispo, Vegaviana, Garvín de la Jara, Ahigal, Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Piornal, Torrecilla de los Ángeles, Torrequemada y Alagón del Río, con un inversión total de 711.114,63 euros que se destinan a redes de energía eléctrica para soterramiento de líneas aéreas, instalaciones en edificios públicos, etc.

En estos momentos se está procediendo a la redacción de los pertinentes proyectos técnicos, los cuales una vez aprobados por los ayuntamientos pasarán a contratación.

PLAN DIPUTACIÓN INTEGRA

Por otro lado y también por unanimidad se ha aprobado una modificación presupuestaria de 21.000 euros para incluir tres nuevos municipios en el plan extraordinario 'Diputación Integra' que, por motivos técnico administrativos, habían quedado excluidos y que son La Pesga, Saucedilla y Plasenzuela.

Cabe recordar que este programa, que comenzó por primera vez el pasado mes de septiembre, tiene como objetivo la creación de empleo inclusivo para personas con discapacidad en el medio rural. En total, se han acogido a este programa 194 ayuntamientos y está dotado con 1.568.000 euros. Ahora, con la aprobación de la modificación presupuestara en el pleno se suman a 'Diputación Integra', tres nuevos municipios, 21.000 euros y nuevas contrataciones.

Otro de los asuntos aprobado por unanimidad es el referente al expediente de compromisos plurianuales 2018-2019 sobre la convocatoria de subvenciones para mancomunidades destinadas a la contratación de operadores TIC (Tecnología de Información y Comunicación).

El presupuesto total es de 972.000 euros dividido a partes iguales, 486.000 euros para el 2018 y la misma cantidad para el próximo ejercicio presupuestario (30.000 para cada una de las 16 mancomunidades y 6.000 euros para los gastos de desplazamiento totales en cada anualidad).

"El objetivo de este convenio -ha explicado el portavoz- es disponer en la Mancomunidad de un técnico informático con el fin de dar soporte a las necesidades locales del territorio para la instalación de aplicaciones de gestión, apoyo a la puesta en marca de la administración electrónica o la dinamización de los portales web municipales, entre otros. Por primera vez, el convenio tiene carácter bianual con el fin de proporcionar estabilidad tanto al convenio como al personal.

RECHAZADA LA PROPUESTA DEL PP

La propuesta del PP para crear una comisión que estudie el uso futuro del hospital Nuestra Señora de la Montaña con la redistribución de los servicios de la Diputación de Cáceres ha sido rechazada con los votos del PSOE. El PP y Ciudadanos han votado a favor pero no han podido sacar adelante la moción.

En este sentido el portavoz ha dicho que "el equipo de Gobierno no está de acuerdo en gastar más dinero en realizar una nueva reestructuración cuando apenas hace cuatro años que tuvo lugar una importante redistribución de los servicios con el gasto importante que conllevó".

García Nicolás ha añadido que "el equipo de Gobierno es partidario de la descentralización de la diputación de manera territorial en la provincia para mejorar los servicios en la provincia y además no es una preocupación ahora priorizar la inversión en un edificio que sería muy elevado".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfredo Aguilera, ha defendido que la medida tiene como objetivo ofrecer un mejor servicio a los municipios ya que, actualmente, las diferentes áreas están diseminadas en varios edificios y de esta forma, con todos en el mismo inmueble, se facilitarían los trámites a los alcaldes.

Finalmente, el PSOE ha rechazado la urgencia de la moción presentada por el Grupo Popular sobre el apoyo y la defensa de la Prisión Permanente Revisable por entender que "además de no ser un asunto urgente tampoco es competencia de la Diputación ya que el debate está en estos momentos en el Congreso, lugar donde tiene que ser debatido" ha apuntado G. Nicolás.