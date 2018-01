El PP pide al PSOE que "no mire hacia otro lado" y exija la dimisión de la alcaldesa de Ronda

26/01/2018 - 16:25

El portavoz provincial del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido a la dirección provincial del PSOE que "no mire hacia otro lado en Ronda (Málaga) y exija la dimisión de la alcaldesa, Teresa Valdenebro", alegando que "los rondeños no merecen una regidora imputada por su implicación en un fraude, que miente y engaña sin pudor para no asumir su responsabilidad".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

De este modo, ha recordado que "Valdenebro, imputada por falsedad documental y acusada de favorecer a la hija de uno de sus concejales, ha declarado este viernes como investigada en el denominado 'caso Boda', volviendo a insistir en su testimonio de que no tenía conocimiento sobre el fraude que supone haber firmado un acta pública manifiestamente manipulada".

En este sentido, ha criticado que "durante su declaración ante el Tribunal, ha vuelto a quedar acreditado que tenía pleno conocimiento del caso desde el principio", subrayando que "más grave es que mintiera públicamente al negar que conociera los hechos para favorecer a su concejal y al querer implicar a sus cargos de confianza en Alcaldía en un fraude que contaba con su colaboración necesaria".

Por ello, a través de un comunicado, Carmona ha instado a la dirección provincial del PSOE a "tomar ya cartas en este asunto y dejar de mirar para otro lado, exigiendo la dimisión de Valdenebro como alcaldesa y haciéndola renunciar a su acta como primera edil de Ronda".

Al respecto, ha señalado que "Ronda no puede avanzar con una mancha como ésta y los rondeños no se merecen una alcaldesa imputada por su implicación en un fraude de este tipo", ha lamentado.

Por ello, ha añadido, "más allá del desarrollo judicial de la causa abierta contra ella, desde el PP exigimos que asuma inmediatamente responsabilidades políticas y deje su cargo hoy mismo", ha concluido.