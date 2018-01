Más de 1.800 expertos registrados para un congreso internacional sobre Oriente Medio y el norte de África

26/01/2018 - 16:32

Más de 1.800 usuarios se han registrado ya para participar en 'Wocmes Sevilla 2018', un congreso académico sobre Oriente Próximo y Norte de África organizado por la Fundación Tres Culturas, y ello cuando aún falta un mes para que expire el plazo de presentación de propuestas para asistir a este evento.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, la quinta edición del 'Wocmes' --siglas en inglés de 'World Congress for Middle Eastern Studies', evento que se celebra cada cuatro años-- se desarrollará en Sevilla del 16 al 22 de julio, después de que la candidatura presentada por Tres Culturas alcanzara el 76 por ciento de los votos del Consejo Internacional de 'Wocmes' frente a otras como la del King's College de Londres, según informa la propia fundación organizadora en una nota.

Bajo el lema 'Your roots. Your heritage. Knowledge that unites' ('Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une'), la presente edición del Congreso presta "especial atención a los valores comunes que trascienden a las diferentes culturas para impulsar un espacio de investigación, reflexión y debate".

Los participantes disponen de diversas modalidades para exponer sus estudios en las sesiones académicas que se desarrollarán en la Universidad de Sevilla, y que incluyen paneles, mesas redondas, posters, simposios y ponencias individuales.

Además, pueden hacerlo en cualquiera de 25 áreas temáticas que son 'Al-Ándalus'; 'Oriente Próximo antiguo'; 'Estudios cristianos'; 'Análisis y resolución de conflictos'; 'Oriente Próximo contemporáneo'; 'Estudios culturales'; 'Economía'; 'Estudios de género'; 'Relaciones Internacionales y Derecho Internacional'; 'Estudios islámicos'; 'Estudios judíos'; 'Lingüística y Literatura'; 'Estudios de medios de comunicación'; 'Estudios medievales'; 'Estudios mediterráneos'; 'Estudios de migración'; 'Nacionalidad/Identidades y origen étnico'; 'Fenómenos normativos y Derecho'; 'África del Norte'; 'Política'; 'Sefarad y la diáspora sefardí'; 'Cultura científica'; 'Estudios de traducción'; 'Estudios urbanos y regionales'; 'Agua, agricultura y Medio Ambiente'.

De esta manera, 'Al-Andalus' figura como área temática pese a que en las anteriores ediciones --Mainz en 2002, Amman en 2006, Barcelona en 2010, y Ankara en 2014-- no existía como tal, siendo incorporada por Tres Culturas como "seña de identidad propia de esta edición".

De las 1.600 propuestas que ya se han recibido para ser presentadas en 'Wocmes', las más numerosas con diferencia --unas 350 hasta el momento-- corresponden a Oriente Próximo contemporáneo, seguidas de las catalogadas en las áreas de 'Política', 'Estudios islámicos', 'Relaciones Internacionales', 'Estudios culturales', 'Estudios de migración' y 'Estudios de género', por este orden.

SE ESPERAN 2.500 PARTICIPANTES

Según indican desde la organización, estos datos, de momento, hacen augurar que la edición sevillana de 'Wocmes' será "todo un éxito y se cumplirán las previsiones de Tres Culturas", que espera recibir para la ocasión a 2.500 participantes entre académicos, investigadores, profesores, analistas, periodistas, diplomáticos y otros expertos provenientes de unos 70 países.

De hecho, entre los registrados hay ya personas procedentes de 76 países. El mayor grupo está integrado por los procedentes de Estados Unidos, seguidos de España, Reino Unido, Alemania, Turquía, Italia, Francia y Japón.

A tenor de los datos que maneja la Fundación, será un encuentro "marcado por la interculturalidad" con participantes de lugares como Macedonia, Indonesia, Mali, Kenia, Taiwán, Vaticano, Corea del Sur, la República del Congo o la caribeña isla de Granada.

Así, Sevilla se convertirá en el "centro neurálgico de la investigación sobre Oriente Próximo y norte de África"; de ahí que este proyecto cuente con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, la Universidad Hispalense, Casa Árabe y el Real Instituto Elcano, entre otras entidades.

Quienes deseen formar parte de este congreso aún tienen tiempo para hacerlo. Para ello, tienen hasta el día 28 de febrero para presentar sus propuestas a través de la página web de 'Wocmes Sevilla 2018', que es 'www.wocmes2018seville.org'.

Una vez recibidas las candidaturas, un comité científico ya constituido e integrado por prestigiosas personalidades académicas de toda España se encargará de analizarlas y estudiar su viabilidad. A partir de ahí, únicamente faltará formalizar la inscripción y organizar la llegada a Sevilla, para lo que se cuenta con Viajes El Corte Inglés como agencia oficial de viajes del evento.

MUESTRAS

Otras modalidades de participación en 'Wocmes Sevilla 2018' son sus dos muestras, una de publicaciones y otra de cine. La primera se celebrará del 16 al 20 de julio en el Espacio Pier Paolo Pasolini, en el edificio del Rectorado de la Hispalense, convirtiéndose en punto de encuentro de los profesionales del sector del libro relacionados con las temáticas de las riberas meridional y oriental del Mediterráneo.

En cuanto a la muestra cinematográfica, cuyas proyecciones tendrán lugar en la sala de cine de la Fundación Tres Culturas --con más de 200 butacas-- y en el Aula Magna de la Facultad de Filología, se exhibirá una selección de cintas galardonadas en los más afamados festivales de cine árabe y del Mediterráneo, con un programa especialmente diseñado para esta ocasión que aunará producciones premiadas en las últimas ediciones de dichos certámenes, con una amplia recopilación de películas y documentales para "acercar la diversidad cultural al congresista y a la ciudad de Sevilla".