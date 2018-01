Dispositivo especial de seguridad y movilidad ante el EDP Medio Maratón

26/01/2018 - 16:41

El dispositivo especial del Ayuntamiento de Sevilla con motivo de la celebración del EDP Medio Maratón permanecerá activo hasta la finalización de la carrera el próximo domingo y está integrado por efectivos de la Policía Local de Sevilla y por voluntarios de Protección Civil y de la propia organización, así como por personal del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y de distintos servicios municipales como Lipasam y Tussam.

El Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado ha matizado que también se suma la participación en el dispositivo de operadores que trabajarán desde el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y desde el Centro de Gestión de la Movilidad.

La salida de la prueba se realizará este domingo a las 9,00 horas desde la avenida Carlos III y llegará al parque de los Príncipes para volver por Ronda Triana hasta la Torre Sevilla, recuperar a través del Puente de la Barqueta el sentido de Torneo y Paseo Colón hasta avenida de Eritaña donde se encara el parque de María Luisa, la Plaza de España y el centro histórico a través de avenida de la Constitución, Metropol Parasol, Campana y Ronda Histórica desde donde se dirige hacia el Estadio de la Cartuja, que alberga los últimos 300 metros.

Los cortes de tráfico en la zona de la Isla de la Cartuja comenzarán el sábado desde las 15,00 horas hasta las 12,30 del próximo domingo para el montaje y desmontaje de la línea de salida. Así, se llevará a cabo el corte al tráfico en ambos sentidos de la circulación de la avenida de Carlos III, desde su intersección con la Glorieta de la SE-20 hasta su intersección con Francisco Montesinos, afectando a los siguientes cruces: Marie Curie con avenida de Carlos III; Francisco Montesinos con avenida de Carlos III; y Glorieta SE-20 con avenida de Carlos III.

CORTES DE TRÁFICO PREVISTOS EL DOMINGO

El domingo se impedirá el acceso en horario de 7,00 a 13,00 a la zona de Américo Vespucio y avenida del Ocio, estableciendo cortes en los siguientes puntos: avenida del Ocio sentido viaducto en su intersección con entrada al Parque del Alamillo; acceso al vial Túnel Sur desde Américo Vespucio, desde la incorporación de la SE-20; glorieta bajo el viaducto con avenida del Ocio; vial anular procedente de la zona suroeste (término municipal de Santiponce).

Asimismo, a las 07,45 horas se procederá al corte en Plaza de Armas, San Laureano y Arjona-Puente para la instalación de punto de avituallamiento y de control de tiempos (kilómetro 10) en la calle Arjona. Del mismo modo se actuará para la instalación del punto de avituallamiento en el kilómetro cinco, que estará ubicado en Ronda de Triana y ocupará un carril de circulación y zonas de estacionamientos.

Las afecciones al tráfico se producirán a partir de las 8,35 horas desde la salida hasta la Barqueta; desde las 8,55 horas entre la Barqueta y la calle San Fernando; desde las 9,10 entre la calle San Fernando y Puñonrostro; y desde las 9,25 entre Puñonrostro y el punto de llegada.

En este sentido, la carrera circulará a tráfico cerrado, por lo que en la vías en las que discurra quedarán cortadas y cerradas longitudinalmente no permitiendo circular a ningún vehículo --incluidas las bicicletas--, salvo en aquellas vías donde se ha dispuesto la utilización de un carril, el cual estará debidamente segregado del resto de la circulación mediante la correspondiente separación física efectuada con conos de forma longitudinal evitando que por dicho carril se produzca la circulación de vehículos.

El Ayuntamiento ha asegurado que tanto el inicio y como el fin de la carrera quedarán señalizados tanto con los efectivos de la Policía Local que participan en la comitiva con bandera roja y con bandera verde al inicio y fin de la carrera, como con vehículos de la organización que lo indicarán unos 200 metros por delante del primer corredor y por detrás del último.

ITINERARIO COMPLETO

El horario de la carrera previsto es de 09,00 a 11,30 horas y el itinerario completo comprende desde la avenida de Carlos III hasta el Estadio Olímpico.

Las vías de uso exclusivo son avenida de Carlos III, avenida de Blas Infante, López de Gomara, Ronda de Triana desde San Martín de Porres hasta Crucero de Baleares, Odiel, avenida de los Descubrimientos, Arjona, Paseo de las Delicias desde Almirante Lobo hasta San Telmo, Don Pelayo, avenida Isabel la Católica, La Campana, Martín Villa, Laraña, Plaza de la Encarnación, Imagen, Plaza de San Pedro, Almirante Apodaca, Plaza Ponce de León, Plaza Padre Jerónimo de Córdoba, Jáuregui y Puñonrostro.

Asimismo, habrá otras vías con uso compartido y que sufrirán modificaciones como son Ronda de Triana, Paseo de Colón hasta la confluencia con San Telmo, Paseo de las Delicias, la avenida de la Borbolla y la Ronda Histórica.

TRANSPORTE PÚBLICO

Respecto al transporte público, el servicio de Tussam se verá afectado con el transcurso de la carrera en determinadas franjas horarias. Así, las líneas 40 y 43 no prestarán servicio entre las 8,15 a 11,00 horas; la línea circular C2 no prestará servicio de 9,00 a 11,00 horas y no accederá a la Isla de la Cartuja hasta las 13,00 horas; la línea circular C1 no accederá a la Cartuja de 09,00 a 13,00 horas; el Metrocentro y las líneas circulares C3 y C4 no prestarán servicio de 9,00 a 13,00 horas; las líneas EA y 21 quedan limitadas en el Prado de 9,00 a 13,00 horas; y, por último, la línea C5 iniciará su servicio a las 13,00 horas.

El resto de líneas de la red mantendrán sus horarios habituales, aunque durante la celebración del evento deportivo la mayoría de ellas sufrirán desvíos puntuales y retenciones coincidiendo con el paso de los corredores por determinados puntos de sus itinerarios.

Además, Tussam colabora con la celebración de esta prueba con una lanzadera que recogerá a los corredores que finalicen la carrera y a los voluntarios y que les trasladará desde el Estadio Olímpico hasta la Puerta de Jerez. Esta lanzadera será de carácter gratuito, tendrá un horario de funcionamiento de 11,00 a 14,00 e irá realizando la salida en función de la ocupación de los vehículos.

En cuanto a Lipasam, el dispositivo específico para la prueba estará integrado por tres barredoras, tres camiones brigadas y diez operarios que prestarán especial atención a la zona de salida y a los aledaños del Estadio de la Cartuja, así como a los tres puntos de avituallamiento habilitados en el recorrido.