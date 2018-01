Podemos insiste en que "no dará ni un paso atrás" en la protección del Mar Menor

26/01/2018 - 17:01

María Giménez, diputada regional de Podemos, ha incidido en que las enmiendas al decreto del Mar Menor "no reducen el ámbito de protección, sino todo lo contrario. Con estas medidas lo que hacemos es ampliar las zonas de protección y blindar así la seguridad de la laguna. Por eso, pedimos a organizaciones agrarias y al Partido Popular que dejen de mentir e intentar manipular a la opinión pública".

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Giménez considera "lamentable y hasta vergonzosa" la actuación del Partido Popular en este asunto y avisa a PSOE y Ciudadanos de que si "ceden" ante las presiones de aquellos que "les importa bien poco el deterioro de la laguna, lo que están haciendo es traicionar al Mar Menor".

"Parece que ahora PSOE y Ciudadanos están más preocupados de no enfadar a los agricultores. Han perdido el norte de lo que es realmente importante, es evitar que el Mar Menor muera". Ambos partidos, ha dicho la diputada de Podemos, "le están haciendo el juego al Partido Popular.

Giménez cree que "están contribuyendo a generar confusión sobre unas enmiendas que, insisto, hemos elaborado tras muchos meses de trabajo y que cuentan con el respaldo de científicos, técnicos y expertos en el Mar Menor".

Así, ha explicado que las declaraciones del diputado del PP, Jesús Cano, son una "mentira tras otra. No es verdad que se dejen desprotegidas más hectáreas. Es todo lo contrario. En el artículo 11 de las enmiendas se especifica claramente que se aplicarán obligatoriamente todas las medidas anticontaminación en todas las zonas, conforme a los plazos previstos".

"De hecho, una de las principales quejas de quienes están promoviendo toda esta presión era precisamente que las enmiendas les obligaban a aplicar las medidas de prevención de contaminación por nitratos a un ámbito geográfico mayor de las zonas declaradas vulnerables", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu ha lanzado un mensaje al secretario general del PSOE, Diego Conesa. Urralburu la ha dicho a Conesa que "ya está bien de declaraciones vacías y sin sentido sobre las enmiendas del Mar Menor.El señor Conesa, por las declaraciones que hace, parece que no se ha leído las enmiendas. Le recomendamos que se tome en serio el asunto y que esté a la altura del momento que vivimos".

"Esto no es ningún juego y no se puede estar cambiando de opinión por no ser capaz de soportar las presiones de las grandes empresas agroexportadoras. En política hay que ser valiente y el señor Conesa de momento no ha dado muestras de ello. Esperemos que no se acobarde y traicione el trabajo que llevamos haciendo durante todo este tiempo, tiempo en el que el actual secretario general del PSOE no ha estado", ha apuntado.