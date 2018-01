El Pleno del Cabildo de Tenerife reclama la firma del nuevo convenio de carreteras

26/01/2018 - 17:09

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad de los Grupos Nacionalista, Socialista, Popular y Podemos una moción en la que exige al Estado la firma del nuevo convenio de carreteras, que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce una posible deuda de 888,51 millones con Canarias, y se prioricen las obras de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)

Además, por error en el sistema de votación, salió adelante una enmienda del Grupo Popular en la que se pide al Gobierno de Canarias que haga públicos los proyectos que negocia con el Ministerio de Fomento.

El director insular de Fomento, Miguel Becerra, ha demandado que todos los grupos políticos se conviertan en "una sola voz" del pueblo de Tenerife para exigir la firma de convenio y mejorar la movilidad en las carreteras de la isla.

Ha recordado el espíritu del 'Pacto por Tenerife' firmado a comienzos del mandato y el apoyo que han suscitado las tres grandes obras pendientes en el viario de la isla: cierre del anillo insular, carril BUS VAO en la TF-5, y tercer carril de la TF-1.

Becerra ha destacado el "compromiso" del Cabildo al colaborar económicamente con las obras --con la financiación del túnel de Erjos--, y espera que se mantenga la "unidad" política para reivindicar ante el Estado la firma del nuevo convenio de carreteras.

Ha señalado que ahora no se debe mirar a los "errores" del pasado, abogando por la "unidad" política para hacer frente a la "gravedad" del problema. "No se puede retrasar un día más la firma del convenio", ha subrayado.

Fernando Sabaté, portavoz de Podemos, ha lamentado que la moción no haya sido una declaración institucional, incidiendo en que la congestión del tráfico es un "problema gravísimo" cuya culpa recae en Coalición Canaria principalmente, que ha gestionado las infraestructuras en las últimas décadas.

Ha demandado un "cambio" en el estilo de movilidad y ha reclamado el mismo modelo del carril BUS VAO para la autopista del Sur, mientras que sobre el cierre del anillo, ve "razonable" culminarlo, pero no entiende que sea costeado por el Cabildo, ya que hay otras necesidades.

PODEMOS PIDE MÁS TRANSPARENCIA CON LAS OBRAS

Sabaté ha reclamado un listado "más transparente" de obras y que se "olviden" determinadas infraestructuras que han sido un "delirio", como el tren magnético o la Vía Exterior, por ejemplo, al tiempo que ha pedido a la corporación que "dé ejemplo" y haga un plan de movilidad para los funcionarios.

Ana Zurita, del Grupo Popular, ha dicho que no hace falta que el Cabildo mandate al Estado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras, y no ha ocultado la infrafinanciación del convenio, lastrado porque el PSOE dejó "esquilmadas" las cuentas públicas.

Ha dicho que no ha habido una "gestión ejemplar" del Cabildo en movilidad, planificación y desarrollo de proyectos, pues se ha dejado de gastar dinero en los últimos años, incidiendo en que su grupo apoya la firma del nuevo convenio pero "no cualquier convenio".

Zurita sostiene que en este caso hay que ser "operativos" y ahora mismo, hay una prórroga del convenio que permite seguir con obras, por lo que ha pedido sentarse y fijar qué es lo que se quiere hacer en el siguiente. "Por dinero que no sea", ha señalado.

"NO TIENE NI PIES NI CABEZA", SOSTIENE ZURITA

Ha señalado que la moción "no tiene ni pies ni cabeza" porque el convenio ya se está negociando entre gobiernos. "No queremos que pacten lo que les de la gana", ha indicado, subrayando que su grupo no firma "cheques en blanco".

Javier Rodríguez, del PSOE, ha lamentado también que la moción no haya sido de carácter institucional y el "maltrato" que hizo el Estado a Canarias al "esquilmar" el convenio de carreteras desde 2012 por importe de más de 800 millones. "Fue un auténtico mazazo", ha indicado.

Los retrasos han generado "perjuicios costosos", por ejemplo en la actividad de las empresas y pérdida de empleo, ha comentado.