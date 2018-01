Colau repite al PP que no es independentista ni apoya la DUI y le reprocha la corrupción

26/01/2018 - 17:25

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido este viernes en que no es independentista ni apoya la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ante acusaciones del líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, al que le ha echado en cara la corrupción de su partido.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

"No sé en qué idioma decírselo: no soy independentista, estoy en contra de la DUI, pero también en contra de la judicialización de la política, a favor de un referéndum y en contra del 155", ha resumido Colau a preguntas de Fernández en el pleno municipal de este viernes.

Colau ha criticado que no tiene sentido debatir el asunto en el pleno del Ayuntamiento, y ha dicho que, puestos a hablar de otros temas, pueden tratar la financiación del PP y la afirmación de "M.Rajoy cuando habló de la brecha salarial", ha espetado en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que descartó sancionar a empresas que paguen distinto por ser hombre o mujer.

Fernández ha exigido a Colau ser coherente con sus palabras y no actuar en favor de los independentistas, y le ha pedido no continuar con una línea de críticas que ha tachado de sucia y no hacer estos discursos en el ámbito municipal: "Cuidado, porque algún día tal vez será prisionera de sus discursos".

LITIGIOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO

El pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta del PP para que el Gobierno municipal elabore un informe sobre los litigios y reclamaciones contra el Ayuntamiento, algo que la teniente de alcalde Janet Sanz ha asegurado que ya están haciendo.

Sanz ha revelado que existen 200 litigios o reclamaciones iniciadas contra el Ayuntamiento entre junio de 2015 y enero de este año, cifra inferior a los 340 que se abrieron en el anterior mandato, según la teniente de alcalde, que ha garantizado que el Ayuntamiento actúa "siempre siguiendo la ley".

También ha aprobado un Plan Económico y Financiero (PEF) porque la ejecución prevista de las cuentas de 2018 superará la regla de gasto en unos 65 millones --es también para 2019 porque debe hacerse para dos años--, algo que han apoyado BComú y el concejal no adscrito; grupo Demòcrata, ERC y CUP se han abstenido, y Cs, PSC y PSC han votado en contra, con una votación que no ha requerido el voto de calidad de la alcaldesa para desempatarla por la ausencia de una edil popular.