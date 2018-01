Cáritas Toledo evita 96 lanzamientos de viviendas y atienden a 183 mujeres en riesgo de aborto a través de sus proyectos

Arzobispo lamenta que el Proyecto Mater contra el aborto no haya llamado la atención de las autoridades

Cáritas Diocesana de Toledo ha evitado 96 lanzamientos sobre viviendas y ha atendido a 183 mujeres en riesgo de aborto hasta la fecha través de dos de sus iniciativas 'Proyecto Vivienda Sagrada Familia' y el 'Proyecto Mater', respectivamente.

Así lo ha detallado el secretario general de Cáritas Toledo, Javier García-Cabañas, en rueda de prensa junto al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, antes de tener un encuentro informativo con los medios de comunicación.

El 'Proyecto Vivienda Sagrada Familia' ha realizado intervenciones en 104 casos de lanzamientos de viviendas o desahucios y ha evitado otros 96 procedimientos de este tipo, al tiempo que ha atendido a 233 familias y a cerca de unas 1.000 personas.

Esta iniciativa comienza en octubre 2013 y atiende a unas 70 familias por año. Su financiación proviene de la Junta y de recaudación del Impuesto Sobre las Personas Físicas (IRPF), que representa un 20 por ciento del total que se destina al mismo.

Es decir, se han recibido unos 63.000 euros este año a través de estas dos vías, cuando el proyecto tiene una cuantía de unos 300.000 euros. El montante que queda proviene de las arcas de la Iglesia y las aportaciones de los fieles.

PROYECTO MATER

El 'Proyecto Mater' es una iniciativa de apoyo a las mujeres embarazas que están en riesgo de aborto, a mujeres que quieran seguir con el embarazo y reciben presiones propias o exteriores, o para aquellas que sufren el síndrome postaborto, porque no logran "perdonarse".

"Se presta todo lo que sea necesario" para estas mujeres, según ha explicado el secretario general de Cáritas Toledo, y no cuenta "con un céntimo de financiación pública".

Se han atendido a 183 mujeres, han nacido 72 bebés fruto de este proyecto, que habrían perdido la vida si las madres hubieran abortado."Lleva 3 años funcionando. Es la joya de la corona", ha afirmado García-Cabañas.

Respecto a este proyecto, el arzobispo de Toledo ha lamentado que este proyecto no haya llamado la atención de las autoridades, pues se piensa que el aborto se puede tener, "y no se ve como algo importante". "Hay personas que quieren tener el bebé y no pueden o que después de abortar, experimentan un síndrome. Se trata de vida", ha defendido.

CAPTANDO SOCIOS

El secretario general de Cáritas Toledo ha indicado que actualmente trabajan en la campaña de captación de socios de esta organización, ya que si el ciudadano aporta 15 euros al mes, en la renta le devuelven 11 euros. "Es una manera de colaborar a bajo coste", ha afirmado.

Tras la exposición de los proyectos de Cáritas, Cecilia ha narrado como Cáritas le ha ayudado en su situación personal. Natural de Argentina, tuvo que venir a España porque le intentaron secuestra a su niña de 4 años. "Tengo mi sueldo, pero Cáritas me ayuda en otras cosas, como comprar medicamentos", ha afirmado.

El encuentro informativo ha tenido lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor', que ha sido remodelada, con una inversión total de unos 140.000 euros. Ofrece alojamiento y espacios de reunión, y está conectada con las instalaciones del 'Proyecto Mater'.