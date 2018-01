La asamblea para repensar ahora madrid impulsada por ediles críticos será el 10 de febrero en arganzuela

27/01/2018 - 10:11

La asamblea que sectores críticos de Ahora Madrid vienen reclamando desde finales del año pasado para repensar el partido instrumental de cara a las elecciones del año que viene y garantizar la pluralidad interna se celebrará finalmente el próximo 10 de febrero, en un centro municipal de Arganzuela, y tendrá por lema 'Revalidar Madrid'.

Así se lo revelaron a Servimedia fuentes de la organización, que precisaron que el encuentro tendrá lugar en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en la calle Canarias, y se plantea como una jornada de un día, en la que se constituirán grupos de trabajo desde media mañana, que seguirán trabajando después de comer y que pondrán en común sus conclusiones a última hora de la tarde. Los temas concretos aún están por definir, para no llevar un contenido cerrado, y habrá dos ejes generales: municipalismo en Madrid y el modelo de ciudad.

El "punto de partida", indicaron las fuentes, será el manifiesto que firmaron en diciembre nueve de los 20 concejales de Ahora Madrid, los pertenecientes a IU (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez), Ganemos (Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán) y Madrid 129 (Javier Barbero, Celia Mayer y Guillermo Zapata), pidiendo mayor pluralidad y democracia interna, con unas primarias regidas por el método Dowdall, más procliva a garantizar representación a las minorías. La sede elegida es un centro municipal ubicado precisamente en uno de los distritos que preside Arce.

No obstante, los organizadores aseguran que el evento lo han lanzado las bases de Ahora Madrid, concejales vecinos de distrito y simpatizantes sin cargo o adscripción partidista alguna, que reclamaban un espacio de debate en común, y "no está montado para hacer una fuerza de presión ni para ir en contra de nadie, sino para hablar de contenido, de cómo hemos llegado hasta aquí, de qué se ha hecho bien y mal", a modo de la reunión periódica de una junta de vecinos o accionistas, que hace balance y traza nuevas líneas, porque desde el acceso al Gobierno municipal no ha habido un solo plenario de Ahora Madrid.

Según indican los promotores, "sería un error dirigirlo hacia los conflictos que haya podido haber" entre unos sectores y otros de Ahora Madrid, aunque reconocen que una vez allí "puede salir todo", y, de hecho, necesariamente "se tiene que trabajar el tema de las primarias", dado que las elecciones municipales serán el año que viene, pero, matizan, "tiene que ser una consecuencia, no un punto de partida", y abordarse "con posterioridad a ver que hay un proyecto en común".

Las fuentes citadas se declararon optimistas sobre la afluencia de asistentes que prevén. Además del apoyo garantizado de IU, Ganemos, Madrid 129 y los Anticapitalistas de Podemos (que se intersectan con Ganemos), cuentan con el de Equo (formación a la que pertenece la concejala Inés Sabanés, cercana a Carmena) y afirman tener "buena impresión" de que asistirán miembros del nuevo Consejo Ciudadano de Podemos Madrid que encabeza José Julio Rodríguez.

Se da la circunstancia de que el manifiesto de los nueve concejales se difundió ante el temor o sospecha de que Podemos, para garantizarse la continuidad de Carmena, estuviera negociando con ella una candidatura más controlada, uniforme y afín a ella que la que encabezó en 2015, resultado de otras primarias Dowdall, por lo cual las corrientes internas podrían quedar arrinconadas. En cuanto a la alcaldesa, una de las fuentes consultadas afirmó haber hablado con ella y que en principio no cuenta con que asista, debido a que "tiene la política de no ir a nada de carácter orgánico en lo que no estemos todos".

