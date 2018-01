La Feria 'Winter Fancy Food' de California muestra la oferta de nueve empresas agroalimentarias andaluzas

27/01/2018 - 10:16

Un total de nueve empresas agroalimentarias andaluzas han expuesto en Estados Unidos su oferta de calidad ante miles de profesionales y clientes de todo el mundo en la feria 'Winter Fancy Food Show 2018', celebrada en el Moscone Center de San Francisco (California) entre los pasados días 21 y 23 de enero.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Para ello, han contado con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, según informa la propia entidad en una nota de prensa.

La participación de las empresas andaluzas en esta feria, considerada "la exposición de productos gourmet y delicatesen más relevante de la Costa Oeste de Estados Unidos", constituye una "oportunidad única" para introducir los productos agroalimentarios andaluces de alta calidad en el mercado estadounidense, afianzando el liderazgo que en este sector ostenta Andalucía, según sostienen desde Extenda.

Así, durante los primeros once meses de 2017, Andalucía fue la principal comunidad española exportadora de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Unidos, con ventas por valor de 647 millones de euros, seguida por Cataluña, con menos de la mitad de las ventas, y Murcia.

Actualmente, casi uno de cada cuatro euros del sector agroalimentario que exporta España proceden de Andalucía, que incrementó sus ventas un 11,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias sobre todo al crecimiento experimentado por las ventas del primer producto, el aceite de oliva, que ha alcanzado los 2.799 millones --27,8 por ciento del total--, con un aumento del 20,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Todo ello, según agrega Extenda, refleja la demanda creciente que desarrolla el mercado estadounidense hacia el producto español y por la 'marca España', no sólo en productos más tradicionales como el aceite de oliva, sino también en otros novedosos y especializados.

El 'Fancy Food Show', organizado desde 1955, se celebra dos veces al año: la recién organizada edición de invierno y la 'Summer Fancy Food Show', que tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de junio, y en la que también se facilitará la participación de las empresas andaluzas interesadas con el apoyo de Extenda. En esta ocasión, la delegación regional ha contado con el apoyo de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Miami.

En esta edición, la número 43, han participado miles de empresas del sector de 30 países --Reino Unido, Francia, Grecia, Canadá, Japón, China, Perú, Tailandia o Estados Unidos, entre otros--, las cuales han expuesto su oferta específica en un recinto de más de 20.000 metros cuadrados. Entre los visitantes, pueden destacarse nombres como Whole Foods, Central Market, Starbucks, Dean & Deluca, HEB México, Wynn Las Vegas o JetBlue Airways.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Andalucía ha estado representada en la feria por firmas de Sevilla --Andaluza de Sales Marinas, Campomar Nature y Oleoestepa--; Córdoba --Iberandalus, Mueloliva y Minerva, Aceite de oliva Valderrama, Aceites El Dorado y Oleum Hispania--; y Granada, con Aceites Balcón del Sur.

Los expositores de las firmas andaluzas han formado parte del pabellón español organizado por la Federación de Industrias Agroalimentarias y Bebidas (FIAB). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.

EXPORTACIONES ANDALUZAS

Según el informe de Extenda, Andalucía fue la principal comunidad exportadora de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Unidos en los primeros once meses de 2017 con 647 millones y un crecimiento del 2,8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016. La comunidad abarca así el 38 por ciento del total de las ventas españolas, es decir más de uno de cada tres euros, por delante de Cataluña (16,4%) y Murcia (10,8%).

En cuanto a los productos, el aceite de oliva alcanza unas ventas de 370 millones de euros de enero a noviembre de 2017, lo que supone el 57 por ciento de las exportaciones totales de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Unidos.

A continuación, las conservas hortofrutícolas suman unas ventas de 158 millones, el 24,5 por ciento del total de exportaciones, seguidas de otras grasas y aceites con 24,5 millones, el 3,8 por ciento. Los pescados y mariscos ocupan el cuarto lugar con unas ventas de 12,8 millones de euros, y le siguen los vinos con 11,9 millones.

Además de la participación en el 'Fancy Food Show', Extenda ha preparado para 2018 un amplio programa de acciones dirigidas a la promoción internacional de empresas andaluzas agroalimentarias, entre las que destacan Sial 2018, Natural Products Expo West, Bio Fach 2018, Foodex, Winter Fancy Food, Plma, Sial Canada, Expo Antad Alimentaria Mexico, Food and Hotel Asia, Sial China, Foodex Saudi, Plma Chicago, Nordic Organic, Food and Hotel Corea, Cibus Iran Agrofood, Food and Hotel China, ISM 2018, Gulfood y European Sea Food.