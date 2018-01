Celdrán apela a la "responsabilidad" de la oposición para consensuar las enmiendas en el decreto del Mar Menor

27/01/2018 - 10:59

No descarta que la Ley Integral del Mar Menor se tramite en 2018, siempre que haya "consenso" suficiente para desarrollarla

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha reconocido que es "muy complicado" llegar a alcanzar un acuerdo con los paridos de la oposición en la Asamblea Regional con el fin de consensuar las enmiendas del decreto ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor, pero ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos con el fin de pactar un texto definitivo que no "criminalice" a la Agricultura y haga compatible la protección de la laguna con las actividades en el entorno.

El consejero añade que "lo fácil es no buscar la compatibilidad, como hace Ciudadanos, PSOE y Podemos. Nosotros, por responsabilidad estamos intentando hacer algo que es más complicado, pero posible, que es proteger y a la vez hacer compatibles los usos y actividad económica, agrícola, turística y social en torno al Mar Menor".

En una entrevista concedida a Europa Press, Celdrán ha recordado que el Ejecutivo regional diseñó originalmente un decreto ley de medidas urgentes "buscando un consenso complicado con el sector empresarial y con respaldo científico", de tal manera que todas las medidas estaban "trabajadas con expertos" para asegurar que todas ellas "influían positivamente".

En este sentido, ha reconocido que muchas de las enmiendas que se han incorporado en la tramitación parlamentaria "han enriquecido el texto", pero ha lamentado que hay cinco de ellas en particular que han sido propuestas por la oposición que "no solamente no tienen un efecto demostrado sobre la recuperación del Mar Menor, sino que además perjudican gravemente a miles de pequeños agricultores".

El propio sector empresarial está intentando negociar esas enmiendas con la oposición, tal y como ha recordado Celdrán, a quien le consta que el PP en la Asamblea está haciendo un "gran esfuerzo" para intentar convencer a la oposición de que estas cinco enmiendas "no son positivas" ni están "suficientemente argumentadas" pero lamenta que "no ha habido respuesta por parte de la oposición".

"Ni Cs, ni Podemos ni PSOE parecen estar dispuestos a modificar las cinco enmiendas más perjudiciales que han incorporado", según Celdrán, quien cree que esta no es la línea a seguir. En su opinión, hay que trabajar "con responsabilidad, paso a paso y tomando decisiones sabiendo que avanzamos con firmeza, tal y como hace el Gobierno regional".

LEY INTEGRAL DEL MAR MENOR

Al ser preguntado por la Ley Integral del Mar Menor, Celdrán ha recordado que hay una ponencia parlamentaria que es la que "tiene que dar como resultado la elaboración de unos principios que puedan llevar a la elaboración de una regulación más integral de protección de la laguna".

Así pues, ha precisado que la Ley integral no se ha incluido en el calendario legislativo porque esa ponencia "no ha terminado todavía". Cuando esté finalizada y si hay un consenso suficiente, Celdrán ha reconocido que hay mecanismos para incorporar el texto para su tramitación incluso este año. "Tiene que ser cuanto antes pero teniendo claro qué es lo que queremos hacer con consenso y respaldo de los expertos", ha precisado.

A este respecto, ha precisado que el Decreto Ley de Medidas Urgentes no deja de ser un texto con medidas que "se toman en un momento de crisis en la que hay que actuar rápidamente". A partir de ahí, sostiene que "tiene que haber un paraguas más amplio en el que se analicen a medio y largo plazo todas las medidas que permitan una protección y una convivencia del sector tanto social como empresarial en torno al Mar Menor con garantías de protección".

Esta es la línea que defiende el Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, y que consiste en llevar a cabo una ponencia en el parlamento autonómico en la que todos los grupos puedan "aportar unas líneas maestras para, a partir de ahí, trabajar en la puesta en marcha de una ley más integral".

En cualquier caso, ha señalado que el Gobierno regional "no se para" ante estos trámites, ya que "el Mar Menor no espera ante este tipo de cosas y hay que trabajar en las líneas en las que estamos impulsando, que consisten en evitar el incremento de presiones y de vertidos".

Para eso, señala que hay que trabajar con los sectores agrícola, náutico, turístico y con los municipios costeros porque son las cuatro principales fuentes "potenciales" de vertidos al Mar Menor. El segundo objetivo es facilitar el hidrodinamismo y la recuperación de las condiciones naturales del Mar Menor y, en tercer lugar, se pretende "sensibilizar y crear una cultura de protección ambiental del Mar Menor".

RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA

El consejero ha confirmado que la laguna "va a tener una recuperación muy lenta, tal y como dicen los científicos", con unos cambios cíclicos "que tienen mucho que ver con las fluctuaciones de temperatura y las estaciones del año". Ha reconocido que, de momento, se desconoce el tiempo que será necesario para la recuperación definitiva, algo que "ni siquiera saben los expertos", pero sí que ha corroborado que "se está haciendo todo lo posible para lograrlo".

Además, ha resaltado que diversos grupos de expertos están respaldando los pasos que está dando el Gobierno regional, tanto en la reducción de los vertidos agrícolas como en el resto de actuaciones de prevención y recuperación. A este respecto, ha señalado que el Mar Menor se encuentra actualmente "mejor que hace unos meses por el efecto del frío y de todas las medidas que se han ido tomando", y que son "muy potentes".

Ha lamentado que se ha llegado a esta situación tras "muchísimos años de un cambio radical en la forma en la que se ha convivido en torno a la laguna", ya que han sido "décadas de diferentes tipos de presiones que la han cambiado radicalmente" y todas las medidas que se están tomando ahora mismo "irán revirtiendo esos efectos negativos".

Ha admitido que "es muy difícil" que la laguna vuelva a la situación en la que estaba hace 50 años a nivel ecológico porque, "lógicamente, hay un cambio climático y un cambio urbanístico en el entorno, donde los pequeños pueblos costeros de hace 50 años hoy son grandes municipios turísticos". No obstante, el Gobierno regional aspira a lograr un estado ecológico "saludable para poder seguir protegiendo la ecología del Mar Menor y poder seguir explotando en su entorno el resto de actividades económicas, tanto la turística como la náutica".

Por eso, ha remarcado que es tan importante la compatibilidad. "Nuestra obsesión es dar prioridad a la protección de la laguna al máximo y compatibilizar los usos en torno al Mar Menor, tanto sociales como turísticos como agrícolas, aunque algunos se empeñan en culpabilizar al 100% al sector agrícola, lo que es injusto y falso".

OBSERVATORIO DEL MAR MENOR

Al ser preguntado por el Observatorio del Mar Menor, ha señalado que va a ser una plataforma de vigilancia, monitorización y seguimiento del Mar Menor que estructure mejor las medidas que se están tomando hasta el momento.

Ha recordado que ya está en marcha la plataforma Canal Mar Menor, con una web en la que se da toda la información de la laguna y todos los resultados de las investigaciones de los grupos que están trabajando, pero cree que "no es suficiente para hacer más digerible para la opinión pública todo lo que se está haciendo".

A través de este observatorio, el Ejecutivo pretende crear un espacio informativo y de interlocución con la sociedad para despejar cualquier duda. "Buscamos informar con el máximo nivel de transparencia y facilidad de acceso a la información y a la vez que permita aclarar en cada momento el estado del Mar Menor y el avance de todas las actuaciones que se están llevando a cabo por las distintas administraciones implicada", concluyó el consejero.