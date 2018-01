La sala de la provincia de Diputación acoge hasta 13 exposiciones en 2017 con un especial guiño a Iberoamérica

27/01/2018 - 11:02

La Sala de la Provincia, ubicada en la Diputación de Huelva y que abrió sus puertas en 2014 como un nuevo espacio expositivo de la capital y provincia y como un punto de referencia cultural, ha ofrecido exposiciones durante todo el año, hasta 13 durante 2017, con un guiño especial a Iberoamérica y a sus artistas por la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos.

HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha recopilado Europa Press, en total han sido 13 las exposiciones que se han mostrado a los cientos de onubenses y visitantes que han pasado por la Sala, impulsadas por artistas locales, onubenses, andaluces, españoles y extranjeros, sobre todo de Iberoamérica.

La primera del año fue 'From...To' del artista de Bollullos Par del Condado Ismael Lagares, que expuso del 11 de enero al 9 de febrero, y en la que mostró algunas de las pinturas más significativas de su carrera en una antología colorista de los estados de ánimo.

Unos días después, el brasileño Ricardo Teles y en el marco del festival 'Latitudes', expuso 'Encantados'. Se trató de un proyecto fotográfico en marcha, con 28 imágenes a color de mediano formato, que abordó, a través de las celebraciones afrobrasileiras, la diversidad de interpretaciones del universo del origen africano en la cultura brasileña, convirtiéndose en una reivindicación de África en el Brasil del Nuevo Mundo.

En abril llegó el artista onubense Tomás García Asensio con su muestra 'De la a a la z 29 sonidos pintados' en la que abordó las letras del abecedario desde su personal mirada y reflexión en cuadros geométricos y coloristas.

Al mes siguiente le tocó el turno al proyecto ganador de las becas de creación plástica Daniel Vazquez Díaz en 2015, convocadas por la Diputación, con el que la artista Bea Sánchez (Jaén, 1986) reivindicó la igualdad y la conciliación en el arte contemporáneo en una exposición titulada 'Girls just want to have art'.

En junio, el artista sevillano José Miguel Pereñíguez expuso su 'Todo es nada', en la que mostró una serie de piezas a modo de equivalente visual, conceptual o sonoro, de los refranes glosados por Juan de Mal Lara, humanista sevillano, en su obra 'Pilosophía vulgar' de 1568.

Un mes después alumnos del curso de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del IES Pablo Neruda de Huelva inundaron la Sala de la Provincia de fotografías con la muestra 'Polonia, espejos del alma', que fue el resultado del viaje fotográfico de fin de curso.

En agosto, el grabador argentino Néstor Goyanes, que participó en ARCO en el estand dedicado en el 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, trajo a Huelva 'Soñar el encuentro. Cartas a la mar', confeccionada con restos hallados con los que va desgranando una historia que se puede leer con la continuidad de una novela. En concreto, sus restos son papeles, cartas, fotos, estampillas, pequeños objetos, construyendo con ellos un enorme collage.

A principios de septiembre una muestra sobre Doñana del artista onubense Juan Manuel Seisdedos, bajo el título 'Oculto esplendor', hizo disfrutar al visitante sobre las bondades del parque, aproximando esa Doñana esencial, escondida y con una luz muy especial.

PINTORES ANDALUCES EN EL OCIB

En octubre, como cada año, se celebró el Otoño Cultural Iberoamericano y con él aterrizó en la Sala de la Provincia la muestra 'El arte y la paz. Pintores andaluces'. Se trató de una exposición colectiva y pictórica de 30 obras realizadas por pintores andaluces y que fue la representación española elegida por el OCIb para participar en la I Bienal Internacional de Pintura organizado la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas bajo el lema 'El Arte y la Paz' el pasado 2 de noviembre en San Luis Potosí (México).

También la Escuela León Ortega ha mostrado los proyectos finales de alumnos y otras piezas realizados durante los cursos 2016 y 2017, bajo el título 'Panorama', correspondientes a los estudios de Fotografía, Cerámica, Diseño de interiores, Diseño de producto, Mobiliario, Talla escultórica en madera, Ebanistería artística y Bachillerato de Artes.

México también ha tenido su hueco en la Sala de la Provincia con la muestra 'México. Exposición Fotodocumental Diplomática', inaugurada por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo y la embajadora de México en España, Roberta Lajous, y que mostró los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, suspendidas durante el franquismo, hasta que en 1977, tras la muerte de dictador, volvieron a recuperarse.

Un mes después artistas latinoamericanos de gran prestigio como Ernesto Neto, Matías Costa y Regina José Galindo mostraron sus obras en la muestra 'Explícito y oculto. Percepciones del ser', compuesta por obras de la Colección A2 perteneciente a los artistas Álvaro Marimón y Antonio Jiménez, y comisariada por María Arregui Montero.

La exposición estuvo enmarcada en la programación del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos e integrada por 23 obras de 21 artistas en diferentes formatos, vídeo, fotografía y pintura.

Por último, en el mes de diciembre la Sala de la Provincia albergó el Belén de la Diputación y la exposición sobre Belenes del Mundo, compuesta por diferentes escenas e interpretadas por diferentes países iberoamericanos, como Chile, México, Ecuador, Perú, Colombia y Portugal, así como europeos, Inglaterra y Holanda, y de otros continentes como África.

LAS PRIMERAS DE ESTE AÑO

La Sala de la Provincia abrió de nuevo sus puertas el pasado 10 de enero con la primera exposición del año, titulada '1888. Riotinto: lágrimas de pincel', compuesta por 13 acuarelas realizadas por el dibujante Jaime Pandelet (Madrid, 1959). A su vez, en la muestra, cuya exposición culmina este sábado, se han recogido además una serie de documentos fotográficos y periodísticos de gran valor histórico, algunos inéditos, distribuidos en 24 paneles explicativos.

Esta muestra ha partido de la iniciativa puesta en marcha por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía de CGT-A con motivo de la conmemoración, en 2018, del 130 aniversario de la masacre de Riotinto que marcó la historia del movimiento obrero y medioambiental.

Para ello, también se ha reeditado el libro '1888. El año de los tiros', de Rafael Moreno (Cumbres Mayores, 1964), una obra novelada sobre este hecho histórico que vio la luz en 1998 y que ahora, en esta quinta edición renovada y revisada, cuenta con estas ilustraciones de Jaime Pandelet y prólogo del historiador Antonio Miguel Bernal, Premio Nacional de Historia 2006 y catedrático de la Universidad de Sevilla.

A partir del próximo miércoles serán los alumnos del segundo ciclo del Grado Superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del IES Pablo Neruda los que inunden con sus fotografías la Sala de la Provincia con una exposición denominada 'Tu camino en el laberinto'.

Ubicada a pie de calle en la planta de entrada del edificio conocido como Palacio Provincial, la Sala de la Provincia fue inaugurada en abril de 2014 con una de las colecciones de arte sobre el Barroco más importantes de España: 'Los Maestros del Barroco' de la Fundación Cajasol, ofreciendo una extraordinaria selección de obras de varios de los pintores más destacados de este periodo comprendido entre el siglo XVII y XVIII, como son Juan de Valdés Leal, Alonso Cano, Zurbarán o Murillo.