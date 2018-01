Un prototipo de gafas con cámara para personas con discapacidad visual gana el 'Challenge Barcelona-NY'

27/01/2018 - 11:04

La empresa india GringerMind Technologies ha ganado el premio barcelonés 'Challenge Bacelona-NY' con un prototipo de gafas con cámara que analizan la imagen y facilitan la navegación y los desplazamientos seguros para personas con discapacidad visual.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este sábado en un comunicado, el reto, creado conjuntamente con The New York City Department of Transportation, buscaba una solución tecnológica de asistencia para ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse y moverse con confianza y seguridad por la ciudad, especialmente en calles con plataforma única.

La propuesta tecnológica ganadora, que podrá convertirse en un soporte adicional a las actuaciones físicas que se realicen en el pavimento y que se llevará a cabo como prueba piloto en la Vila de Gràcia, guían a través del audio a los usuarios mediante una aplicación accesible.

El jurado, encargado de evaluar los 20 proyectos finalistas, ha considerado que la propuesta permite explorar la aplicación de la tecnología en este terreno con la intención de dar respuesta al reto que supone la circulación autónoma y segura y mejorar la movilidad del colectivo afectado.

IMPULSAR INNOVACIONES

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicado ante los medios que el premio era un reto para impulsar soluciones, y ha mencionado que de los 50 proyectos presentados y entre los 10 finalistas, tres de ellos eran barceloneses, que "han ganado visibilidad a lo largo del proceso y esto es importante para reforzar el tejido innovador".

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Mercedes Vidal, ha añadido que la propuesta ganadora "deberá ir acompañada de una infraestructura adecuada" y, por este motivo, ha expuesto que el consistorio está trabajando con personas con discapacidad visual para llevar a cabo el diseño de la prueba piloto en el distrito de Gràcia.

Ambos han coincidido en que el proyecto ganador permite dinamizar el ecosistema innovador de la ciudad y aportar nuevas herramientas al colectivo afectado, y Pisarello ha mencionado que Barcelona y Nueva York están interesadas en implementarlo y esperan que los resultados puedan replicarse.