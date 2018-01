Foro replica a Fomento que "no somos ADIF" y se pregunta por qué la línea Oviedo-Madrid "es única en España"

27/01/2018 - 11:09

El diputado al Congreso de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha afirmado que desde el Ministerio de Fomento les están confundiendo con ADIF y ha recordado que no les han explicado "qué dificultades encuentran los técnicos a los que alude para que la línea Madrid-Asturias sea una excepción en España y no pueda ser de alta velocidad", como plantea la Proposición no de Ley que presentó Foro.

OVIEDO, 27 (EUROPA PRESS)

A través de una nota de prensa, Foro se ha posiciones sobre las declaraciones realizadas este viernes desde Fomento, donde afirmaron que los tiempos de viaje de su propuesta reduciría el tiempo de viaje Oviedo-Madrid hasta las 2 horas 56 minutos en correspondencia "con la solución técnica planteada" y donde emplazaron a Foro Asturias a que presente "con detalle la solución técnica" que sirve de base para los tiempos de viaje que ellos proponen, que reduce la duración a dos horas y cuarto.

Ahora, Oblanca ha respondido a la contestación y ha afirmado no conocer a "la señora Fuentes que, con tanta diligencia como ligereza, me responde desde el Ministerio de Fomento pidiendo a Foro los detalles de las soluciones técnicas, confundiéndonos con ADIF, cuando todo el mundo sabe que los partidos políticos y los grupos parlamentarios no disponemos ni de funcionarios expertos en las diferentes materias de la administración ni de asistencias técnicas para encargarles estudios de esa naturaleza".

"La señora Fuentes no me explica qué dificultades encuentran los técnicos a los que alude para que la línea Madrid-Asturias sea una excepción en España y no pueda ser de alta velocidad como las líneas a Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia o País Vasco, que es lo que plantea la Proposición No de Ley que Foro acaba de presentar en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Para Oblanca, no se trata de una demanda localista asturiana o partidista "sino ante la rectificación necesaria de un agravio que, una vez más, margina y perjudica a Asturias porque la línea Madrid-Asturias marchaba en 2004 adelantada entre las líneas cuyas obras avanzaban a la cabeza de España y hoy, catorce años después, marcha retrasada respecto del resto de las líneas".

Además, han afirmado que ha perdido su condición de línea AVE para convertirse en línea de Baja Velocidad Española, "que tiene como consecuencia la consagración de una España ferroviaria de dos velocidades que discrimina al Noroeste español".

Oblanca ha añadido que no tienen inconveniente en presentar los documentos que desde 2013, fijan en 2 horas y media el tiempo final entre Madrid-Oviedo, "y no las 2 horas y 56 minutos que ahora pretende establecer el Ministerio de Fomento".

Para Foro, es de "sentido comú"n solicitar al Ministerio que complete el tramo Valladolid-Palencia-León con vía doble e instale el sistema de comunicaciones Ertms "para elevar la velocidad de los trenes y ahorrar los tiempos de penalización que ahora se plantean".

Finalmente, el diputado de Foro ha aprovechado que para "advertir" a la "señora Fuentes" que en el documento del año 2013 denominado 'Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad', se contemplaba una inversión de 86 millones para instalar el tercer carril entre León-La Robla, f"rente a los 49 millones del proyecto que acaba de anunciar y licitar ADIF, lo que puede suponer también que estamos ante otra solución incompleta que explica el empeoramiento de tiempos".