Maroto llama a "arrimar el hombro" por un pacto educativo, que Feijóo se compromete a "liderar" desde Galicia

27/01/2018 - 14:57

El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, ha reivindicado este sábado la necesidad de un pacto educativo que se haga "arrimando el hombro" alumnos, profesores y partidos políticos, "una reforma educativa" que "llegue para quedarse" y al margen "de siglas" que el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a "liderar e impulsar" desde Galicia.

En la Convención Nacional de Educación que el PP ha organizado en Santiago, en el que se han reunido numerosos docentes y también ha intervenido el ministro del área, Íñigo Méndez de Vigo, Maroto ha apelado a "escuchar" para no cometer "errores" y ha advertido de que una reforma educativa no puede ser "buena" si no es "consensuada" y participada por los colectivos implicados.

También ha proclamado que el PP valora la "experiencia" y "las canas" porque son "compatibles con la sangre fresca" y las ideas nuevas. Al tiempo, ha proclamado que "si se pudo hacer un pacto contra la violencia machista" en el ámbito estatal, "se puede y se debe hacer un pacto por la educación".

"Todos a una, todos arrimando el hombro: alumnos profesores y partidos", ha proclamado, antes de incidir en la importancia de formar en cuestiones digitales, pero también en ámbitos alimentarios, aportar una "más completa educación" en salud sexual o reproductiva y también "enseñar un mínimo de cultura financiera".

Como ejemplo de la falta de formación en este ámbito, Maroto ha apuntado a los preferentistas y se ha preguntado "cuántos más" tiene que haber para que se enseñe, por ejemplo, cómo se afronta una hipoteca.

Del mismo modo, ha aludido al desempleo entre los jóvenes, que también ha vinculado en gran parte a la formación y ha incidido en que "prácticamente no hay paro en los alumnos que terminan la FP dual". Finalmente, ha manifestado que si hay una reforma educativa es preciso plasmar que "se enseñe en valores, en igualdad y en el respeto".

