Canal Sur destaca la concesión del Premio de Honor de Asecan en una gala "orgullosa" del cine y el habla andaluces

27/01/2018 - 15:36

La Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) ha entregado este sábado su Premio de Honor a Canal Sur por su apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual, durante la Gala de los 30 Premios del Cine Andaluz celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, "orgullosa" del cine y el habla andaluces.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Tras recoger el galardón --compartido con la cineasta granadina Chus Gutiérrez--, el director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha destacado "el momento espectacular del cine andaluz, del que todos debemos sentirnos orgullosos. No hay un 'boom' en otras comunidades autónomas como el que hay del cine andaluz". Durán, así, ha hecho una encendida defensa del habla andaluza en las producciones que se realizan en la tierra.

En un acto presentado por los periodistas Rafael Pontes y Marta Jiménez, la película 'El autor', del almeriense Manuel Martín Cuenca y participada por Canal Sur, ha sido la clara triunfadora al hacerse con siete de los nueve galardones a los que aspiraba. Todas las películas que competían a mejor película cuentan con la colaboración de Canal Sur, además de otras producciones que optaban en otras categorías y que convirtieron a la cadena pública en destinataria de los agradecimientos de muchos de los premiados.

Es el caso de 'No sé decir adiós' --Premio para Juan Diego, Dirección de Producción para Damián París y el Asecan Música Original para Pablo Trujillo--, 'Oro' --Premio a José Mercé como intérprete de 'Poderoso caballero'--, 'Las heridas del viento' --dirección novel para Juan Carlos Rubio-- o 'El mar nos mira de lejos' (Documental).

"Si no existiera Canal Sur no habría cine andaluz", asegura Asecan. Este galardón, compartido con la cineasta granadina Chus Gutiérrez, reconoce la labor de la empresa pública en una edición en la que las cinco finalistas a mejor película contaba con la participación de Canal Sur: 'Las heridas del viento', 'Morir', 'No sé decir adiós', 'Señor, dame paciencia' y 'El autor'.

Además de la labor informativa en la radio y la televisión públicas de Andalucía, Asecan destaca que Canal Sur "presta atención a todos los eventos relacionados con el sector audiovisual andaluz, desde rodajes hasta estrenos, pasando por festivales". Los escritores, críticos y guionistas de esta asociación (la primera de sus características en España) reconocen "el apoyo que representa el Premio Canal Sur Radio y Televisión para los nuevos cineastas", la participación en películas de ficción --tanto realizadas expresamente para televisión como con destino a salas--, documentales y series documentales, además de la programación cinematográfica que se ofrece en Canal Sur TV, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión.

Desde 'Solas', película emblemática por la valoración que alcanzó con ella el cine realizado en Andalucía, hasta 'El autor', que ya ha obtenido el premio Forqué al mejor largometraje de ficción y animación y que es favorita para los inminentes Goya y Asecan, son numerosos los títulos que han conseguido galardones disputados, críticas elogiosas y un lugar en la memoria de los aficionados.