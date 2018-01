THE BURNS, Nothing Box, Gardena, The Last Jack y Yon Figueroa actúan en II Concierto contra la pobreza en San Sebastián

27/01/2018 - 17:08

Los grupos THE BURNS, Nothing Box, Gardena, The Last Jack y el cantautor Yon Figueroa actuarán este domingo en el II Concierto solidario de Oxfam Intermón en la sala de conciertos Dabadaba de San Sebastián.

En un comunicado, Oxfam Intermón (OI) de San Sebastián ha informado de que, con la colaboración de la sala de conciertos donostiarra Dabadaba (paseo Mundaiz, 8), ha organizado su 'II Concierto solidario Oxfam Intermón', que tiene como objetivo "contribuir a salvar vidas también a través de la música".

En esta ocasión actuarán los grupos locales THE BURNS, Nothing Box, Gardena, The Last Jack y el cantautor Yon Figueroa. Lo recaudado con la venta de entradas del concierto, a 8 euros en taquilla el domingo, se destinará a proyectos que Oxfam Intermón desarrolla para acabar con la pobreza. La fiesta tendrá lugar entre las 17.00 y las 22.00 horas y cada una de las actuaciones durarán aproximadamente entre 45 minutos y una hora.

Además, habrá un pequeño puesto de venta de Comercio Justo, con productos de alimentación como chocolates, aperitivos, café o panela en la sala atendido por voluntarios de la organización con el objetivo de dar a conocer "esta forma de consumo responsable, que garantizaunas condiciones de trabajo y salarios dignos a los productores", un concurso en redes sociales y una acción sorpresa para concienciar contra los paraísos fiscales y la desigualdad en el marco de la campaña de la ONGD 'El dinero que no ves'.

GRUPOS

The Last Jack son un cuarteto donostiarra de rock integrado por el cantante y guitarrista Jon Elizalde, Mario Picó al bajo, Andoitz Bueno y Asier Valle a la batería. Comenzaron su andadura en el 2015. Actuaron en la I edición del Concierto solidario Oxfam Intermón en San Sebastián.

Nothing Box es un grupo de pop rock alternativo, formado por Marcos Ubiria (voz), Koldo Belloso (bajo y coros) y Aitor Mansilla (batería), inició su andadura en marzo de 2014 bajo el nombre de Burnout. En 2015 grabaron su primera demo de tres canciones y a principios de 2016 su primer LP en Gaztain estudios. Desde entonces han actuado en circuitos musicales como Katapulta o Musikagela y pasado por los escenarios Doka, Dabadaba, Tabakalera, Fnac, el Festival Music Box y las terrazas del Kursaal en la Semana Grande de San Sebastián, así como en la semifinal de Musikirun 2016 y la semifinal de Proyecto demo 2016.

THE BURNS también tocaron en el I Concierto Solidario Oxfam Intermón el pasado año y ahora vuelven a colaborar con su rock garage. El gruposurgió en la capital guipuzcoana en 2015 cuando Fred (guitarra) y Aengus (batería) decidieron compartir su conexión musical. Más tarde se unirían a ellos Serge (guitarra) y Eneko (bajo). El grupo ha actuado en escenarios donostiarras como el Dabadaba, en las fiestas de Donostiako Piratak, en el Alboka y también en Francia.

El grupo de rock donostiarra Gardena comenzó su andadura hace cuatro años actuando en los alrededores de San Sebastián. Está formado por Jon Fernández (guitarrista y voz), Xabier Cormenzana (teclista) Ion Sarasola (bajista) e Iñigo Esarte (batería). Esta banda donostiarra ha grabado su primer disco este año, 'De La Lucha Y La Locura'.

Por último Yon Figueroa Akustikoa es el proyecto acústico en solitario de Yon Figueroa, músico de Errenteria. En 2015, tras haber tocado muchos años en una banda de metal (Drakken) decidió pasarse al formato en solitario cantado en euskara. En 2017 ha publicado su primer disco, 'Zubiak'.