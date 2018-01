Beltrán considera las declaraciones del presidente de la AVT un "error fruto del desconocimiento"

27/01/2018 - 17:07

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha considerado que las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, "diciendo que el Gobierno de Navarra lo está haciendo muy bien con las víctimas del terrorismo de ETA, sólo se entienden como un error fruto del desconocimiento y de no vivir aquí".

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

Beltrán ha querido contestar así a las palabras del presidente de la AVT en las que afirmaba que "en Navarra hay víctimas que se deben a un partido político".

La dirigente 'popular' ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su "máximo respeto, apoyo y admiración a la AVT y el trabajo realizado durante tantos años, como al resto de asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA y todos los afectados". Ha asegurado que al PPN "sólo nos mueve, para defender a las víctimas y a toda la sociedad navarra que tanto ha sufrido, el sentido de justicia y de no permitir que se perviertan ni se olvide la historia".

Para Beltrán, las palabras de Alfonso Sánchez "sólo se entienden como un error fruto del desconocimiento y de no vivir aquí; de no oír ni vivir lo que aquí oímos y vivimos los que cada día estamos en las instituciones navarras. Y de no conocer las palabras y los hechos del Gobierno de la presidenta Barkos".

"Supongo que el presidente de la AVT desconoce que el PPN presentó hace unos pocos meses una ley para que se estudiase la historia del terrorismo de ETA en las aulas y que el Gobierno de Navarra no la aceptó", ha recordado.

"También debe desconocer que el Gobierno de Barkos ha organizado homenajes a familias de etarras y que ha dado subvenciones para que en Etxarri Aranatz se hiciera un informe del mapa del sufrimiento equiparando a víctimas con sus verdugos", ha añadido.

"Debe desconocer que el Gobierno de Navarra no tiene otro objetivo que que no se recuerde el dolor sufrido en nuestra tierra provocado por ETA y pasar pagina", ha aseverado Ana Beltrán que ha esperado que Alfonso Sánchez "no avale que el partido que cogobierna Navarra, EH Bildu, siga sin condenar y amparando los crímenes, secuestros y extorsiones de ETA en Navarra, y que la presidenta Barkos siga sin exigírselo".