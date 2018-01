Tudanca ve en la continuidad de Sáez Aguado un "parapeto" para que Herrera y Mañueco "no den explicaciones"

27/01/2018 - 18:19

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha mostrado hoy su convicción de que la "única razón" por la que sigue el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, en su pueto es porque le sirve de "parapeto a Juan Vicente Herrera y Fernández Mañueco" para "no dar explicaciones" y para no "asumir las responsabilidades" al entender que que está pasando en la Sanidad de la Comunidad es fruto del modelo "privatizador y recortador" del Partido Popular.

ZAMORA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a la localidad zamorana de Benavente donde ha criticado las declaraciones del titular de Sanidad del Ejecutivo regional en El Mundo-Diario de Castilla y León y en las que señala quela responsabilidad de reducir las lista de espera "es de todos, también de los profesionales". "Ya solo le falta echar la culpa de los problemas que tenemos en Sanidad a los enfermos", ha espetado el socialista a esta afirmación para insistir en que "no puede durar ni un minuto más en su puesto".

"Ahora esta culpando a los profesionales, pero es que no tiene vergüenza, no se va a callar, no le van a callar los responsables del Partido Popular", se ha preguntado. En este punto, ha incidido en que la "única razón" por la que sigue en su puesto es porque le sirve de "parapeto a Juan Vicente Herrera y Fernández Mañueco" para "no dar explicaciones" y para "no asumir las responsabilidades", ya que, a su juicio, lo que está pasando en la Sanidad "es fruto del modelo del PP".

"Esta situación se debe a la inutilidad de la gestión del actual consejero y a un modelo ideológico privatizador y recortador de la Sanidad pública que es el modelo del PP del señor Mañueco y del señor Herrera", ha concluido.