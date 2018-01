La nieve obliga a realizar trabajos de acondicionamiento de carreteras de 11 municipios de Lugo

27/01/2018 - 18:40

La nieve caída durante este sábado ha obligado a realizar tareas de acondicionamiento de carreteras en 11 municipios de montaña de la provincia de Lugo, según ha informado la Diputación, que ha destinado a estas tareas a un total de 16 operarios.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

Aunque la acumulación de nieve no ha superado los 10 centímetros, a estos trabajos se destinaron 16 operarios y 9 máquinas --6 quitanieves y 3 todoterrenos con cuña--, con el objetivo de garantizar la circulación y la seguridad en vías provinciales y municipales.

Las carreteras más afectadas por la nieve y en las que ha actuado el dispositivo invernal de la Diputación han estado en los municipios de Folgoso do Courel, Cervantes, Fonsagrada, O Incio, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela y Navia de Suarna.