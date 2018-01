Tribunales.- Condenada por amenazar a un médico, diciéndole "vas a salir de aquí en una caja de pino"

27/01/2018 - 18:43

Una mujer ha sido condenada a una pena de multa por insultar y amenazar a un médico del Hospital de Benalmádena (Málaga), al que dijo "vas a salir en una caja de pino". Así lo han informado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM), mostrando su apoyo al doctor.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Según han señalado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre cuando sobre las 22.00 horas una joven "se coló en su consulta cuando no le tocaba y empezó a amenazarlo llamándole médico de mierda", tal y como refleja la sentencia emitida, al no derivarla instantáneamente a una dependencia concreta del hospital donde quería que se le ingresara e inyectarle la medicación.

El médico le comunicó desde un primer momento que no era su turno y que no iba a recetarle ni hacer lo que ella dijera hasta que no le tocase y confirmara que eso era lo que necesitaba, a lo que la paciente "bastante alterada" respondió con más insultos, señalándole la cara muy cerca con su dedo y golpeando la mesa con sus llaves.

Asimismo, abrió la puerta y siguió profiriendo insultos para que toda la sala de espera lo escuchase, al negarse el médico a hacer lo que ella pedía. El doctor pulsó el botón antipánico y pronto dos guardias de seguridad la sacaron de su consulta. Ya en la calle varios testigos y estos vigilantes la escucharon proferir la amenaza de muerte de "vas a salir de aquí en una caja de pino".

Tras denunciarlo, el pasado 16 de enero este médico obtuvo una sentencia favorable en un juicio rápido celebrado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torremolinos (Málaga), que ha condenado a la mujer por a pagar 300 euros por un delito leve de amenazas.

Desde el SMM han animado a todo facultativo que se encuentre en una situación similar a que denuncie por los conductos oficiales que ofrece el Colegio de Médicos o el propio sindicato, a través de sus gabinete jurídicos.

Asimismo, han incidido en que les siguen "pareciendo leves estas sanciones y que los médicos deben sentirse todavía más protegidos en todos los hospitales y centros de salud".