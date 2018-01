PSOE en Diputación recuerda a víctimas del Holocáusto y pide a Bendodo más compromiso con la memoria histórica

27/01/2018 - 19:04

El grupo socialista de la Diputación de Málaga ha realizado este sábado un acto en homenaje a las víctimas judías y a los malagueños muertos en los campos de exterminio nazi, sobre todo, en Mauthausen, donde perdieron su vida unas 150 personas nacidas en 45 pueblos de la provincia; y ha pedido por parte de la institución provincial "más compromiso con la memoria histórica".

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

"Muchos de los miles de españoles republicanos exiliados fueron capturados por el ejército de ocupación alemán y deportados a los campos de exterminio de la Alemania nazi", ha explicado el portavoz socialista, Francisco Conejo, en su intervención en el acto, en el que han participado la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Antonia García; la secretaria de Memoria Histórica de la comisión ejecutiva provincial socialista, Tatiana Fargallo, y el viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Sergio Brenes.

Conejo ha dicho que los socialistas propusieron un acto institucional anual "en recuerdo de nuestros paisanos justamente este 27 de enero". "Si la responsabilidad de educar en valores de paz y concordia es universal, como institución provincial debemos contribuir recordando a quienes murieron por el quebranto de esos valores", ha afirmado.

Pero, ha lamentado, "el equipo de gobierno del PP de la Diputación rechazó celebrar este acto". En febrero de 2017, el grupo socialista presentó una moción para reimpulsar las políticas públicas de Memoria Histórica y entre las propuestas, ha explicado, se presentó al pleno la de recordar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto a los 150 malagueños víctimas del nazismo.

"Encontramos el rechazo del PP. 13 propuestas presentamos sobre memoria histórica, 13 'noes'", ha resumido Conejo, quien, no obstante, ha resaltado que "el compromiso" de su grupo "tiene más fuerza que el no del PP y el recuerdo de las víctimas tiene más peso que el complejo del PP en asuntos de memoria histórica".

Así, ha considerado que "los únicos noes que hay que proclamar en asuntos de memoria histórica es no a la barbarie, no al dolor de los familiares de las víctimas, no a mirar para otro lado", señalando que éste "tenía que haber sido un acto de toda la Corporación provincial".