Los concejales de La Muela expulsados del PAR piden aplazar el pleno convocado para votar la moción de censura

27/01/2018 - 19:13

La oposición en el Ayuntamiento de La Muela --los concejales del PP, los expulsados del PAR y uno no adscrito-- han decidido solicitar aplazar el pleno convocado este lunes, 29 de enero, para votar la moción de censura contra el alcalde de la localidad, Adrián Tello (CHA), quien cuenta con el apoyo de Partido Socialista y Ganar La Muela.

LA MUELA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

"Pretendemos pedir un aplazamiento cautelar del pleno y llevarlo al juez y que decida la fecha del pleno y la validez o no de los votos, porque hay un vacío legal y de indefensión. La idea es esa pero todavía está en manos de los abogados", ha explicado uno de los concejales expulsados del PAR, Carlos Rodrigo, en declaraciones a Europa Press.

La comisión permanente del PAR determinó este viernes la expulsión de los tres concejales que conformaban su grupo en el Ayuntamiento de La Muela tras presentar una moción de censura contra el alcalde, Adrián Tello, sin el apoyo, ni la autorización de los órganos competentes de esta formación política.

Ha subrayado que se basan en que hasta que la expulsión del PAR no sea una resolución firme y no se pueda recurrir no adquieres la condición de expulsado total. "Hasta ese momento todavía puede haber recursos, por lo que no nos tienen que quitar nuestros derechos".

Además, ha opinado que el expediente de expulsión no cumplía los requisitos legales, ya que no se ha dado el plazo de defensa que ha considerado que tendrían que tener. Ante la "complejidad" del asunto ha señalado que lo mejor es que un juez decida sobre el tema.