PSOE-A acusa al Gobierno de "tratar de engañar" con el peaje de la AP-4 al no descartarse seguir pagando por su uso

28/01/2018 - 11:19

El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Antonio Pradas, ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy "trata de engañar" a los andaluces en relación al levantamiento del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ya que éste no descarta seguir explotando esta autopista una vez que haya expirado su concesión en 2019.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en un comunicado Pradas, el Gobierno central reconoce en su respuesta a dos preguntas por escrito, formuladas por el propio Pradas como diputado por Sevilla junto a la diputada por Cádiz Míriam Alconchel, que "la intención es no prorrogar el plazo concesional" pero que, "finalizado dicho plazo, revertirá a la Administración General del Estado, que decidirá a partir de ese momento la forma de explotación de la autopista que más beneficie al interés general", recoge el documento.

A tenor de esta respuesta, Pradas acusa al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y al propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de usar un "lenguaje engañoso" que esconde la intención futura de seguir cobrando por el uso de esta vía de alta capacidad.

"De forma torticera, los responsables del Gobierno de España afirman cuando se les pregunta por el peaje que no se prorrogará la actual concesión, pero no aclaran si los ciudadanos tendrán que seguir pagando. Eso se llama engañar", ha apostillado el también secretario de Política Rural, Agricultura y Pesca del PSOE de Andalucía.

Para el dirigente regional socialista, tras las últimas declaraciones públicas al respecto de Sanz y del ministro "había gato encerrado", y ahora, según incide, se confirman estas sospechas en sendas respuestas del Gobierno a las preguntas realizadas por los diputados socialistas el pasado 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2017.

Antonio Pradas considera "clara" la intención del Gobierno de Rajoy de "seguir explotando" la autopista y recuerda que esta vía es la única de peaje en España que no cuenta con otra vía de alta capacidad alternativa. "Se trata de otra discriminación a Andalucía, máxime cuando el pasado mes de julio Rajoy decidió asumir en exclusiva el coste íntegro asociado al peaje de la AP-9 en los tramos Vigo-O Morrazo y A Barcana-A Coruña", ha recordado el responsable socialista, insistiendo en que el PSOE andaluz seguirá exigiendo que de forma "inmediata" los usuarios de esta vía andaluza, que han visto además cómo se ha incrementado el precio desde el pasado 1 de enero, dejen de pagar peaje alguno.

Por último, ha cuestionado el papel del presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, que no demanda para Andalucía "lo que es bueno para otros territorios de España". "Si no quieren que hablemos de agravios, Moreno Bonilla debe exigir a Rajoy que, cuando venga a Andalucía, no sea únicamente para mediar en las cuitas internas del PP, sino para traer soluciones para esta tierra debajo del brazo, ya que el peaje de la AP-4 está haciendo mucho daño a la economía, a las familias y a la ciudadanía andaluza, especialmente de Sevilla y Cádiz", ha concluido.