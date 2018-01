CCOO-A pide al Gobierno que reduzca el número de peonadas agrícolas necesarias para acceder al subsidio ante la sequía

28/01/2018 - 11:38

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido al Gobierno central que reduzca el número de peonadas agrícolas exigidas para recibir el subsidio agrario, debido a la prolongación de la situación de sequía en la comunidad andaluza.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, López ha pedido que en el campo andaluz "los empresarios no sea tan cicateros, rácanos ni tan avariciosos" y ha puesto el ejemplo de la fresa en Huelva "donde los empresarios están pidiendo que venga gente de fuera, y los jornaleros de allí prefieren irse a Francia a vendimiar; el problema en Huelva se llama convenio colectivo y horas de trabajo, porque no se puede pagar el convenio pero teniéndolos de sol a sol".

"Nos tenemos que preguntar por qué los jornaleros se van a Francia a la vendimia y no quieren ir a trabajar a la fresa de Huelva, esa es la pregunta que debemos resolver y la respuesta es porque las condiciones de trabajo no son iguales", ha añadido.

Asimismo, considera que las administraciones andaluza y estatal "deberían poner los mecanismos necesarios para que el campo andaluz no esté siempre bajo el yugo de aquellos que tienen la propiedad de la tierra en sus manos para cometer esas situaciones".

En ese sentido, ha pedido que, teniendo en cuenta la situación de sequía en el campo andaluz, el Gobierno autorice una reducción de las peonadas exigidas en Andalucía para poder acceder al subsidio agrario, toda vez que "aunque es verdad que ya ha llovido, la situación de sequía está provocando que se registren menos peonadas para los jornaleros y eso tiene efecto para la gente, que va a sufrir las consecuencias".

Por ello, ha pedido que "se reduzcan el número de peonadas exigidas al máximo posible, que las hubiera, porque queremos trabajar y que se nos retribuya por nuestro trabajo, pero cuando se producen situaciones extremas, debe haber una limitación".

"No queremos benevolencia ni gratuidad ni que nos regalen nada, queremos que se reduzcan el número de peonadas para percibir subsidio agrario, básico en Andalucía donde hay más de 400.000 cartillas agrícolas", ha aseverado López, a la que le gustaría que el Gobierno de España "fuera sensible con los trabajadores del campo andaluz y que hubiese esta reducción y, sobre todo, que se mirara con lupa que los convenios colectivos se cumplen".

A su juicio, "debe existir una verdadera reconversión el campo andaluz con condiciones de trabajo dignas y creo que los que tienen el poder de controlar los mecanismos de ayudas públicas, como Gobierno estatal o Gobierno andaluz, podrían forzar y condicionar las ayudas públicas a las buenas prácticas".

Así, ha apuntado que tanto Gobierno de España como el Gobierno andaluz tienen competencias en la gestión de la PAC, y cree que "sería conveniente que los dos gobiernos pusieran condiciones de inicio, de forma que los recursos públicos y las ayudas directas a los empresarios vinieran porque hubiera un empleo en condiciones".

"Hay mucha gente en el campo que cumple el convenio colectivo pero otros muchos empresarios no cumple ni convenio ni jornadas, y de eso debemos hablar en España y Andalucía", ha aseverado López.

La secretaria general de CCOO-A ha recordado que al sindicato "lo que más le preocupa es el empleo y el trabajo de la gente, pues en Andalucía tenemos un millón de parados y cerca de 400.000 son parados de larga duración, ese es el gran drama de la calle en Andalucía". Ha añadido que a ello se une "una precarización absoluta de las condiciones laborales gracias a las reformas laborales".

De esta manera, considera que "el empleo crece pero con contratos por días o por horas, por lo que igual que se crea estos puestos se destruyen con la misma facilidad y eso genera inestabilidad, pésimas condiciones y una enorme siniestralidad laboral, e impide que la gente pueda desarrollar personalmente su vida y que una persona con un trabajo por días no puede planificar su vida y no puede satisfacer las necesidades vitales", por lo que "al final se quedan dramas, con un paro crónico que se establece en los parados de larga duración y que las personas que lo sufren viven situaciones extremas, y que además luego, cuando encuentra un empleo, lo hace unas condiciones que son no sé si llamarlo trabajo".

López aboga por medidas "para ver cómo afrontamos el problema, como acabamos con esa temporalidad, esa inestabilidad y esa disponibilidad absoluta del trabajador que tienen las empresas de los trabajadores; hay que acabar con los efectos perversos de la reforma laboral".

En ese sentido, la actitud de los empresarios "va por barrios, pues hay empresarios que están concienciados y hay otros que siguen apostando sólo por el corto plazo".