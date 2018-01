Podemos celebrará primarias a finales de abril

28/01/2018 - 11:51

Blanco no se presentará y Gavín y Ordóñez tienen tomada la decisión, pero no la desvelarán hasta que arranque el proceso

Podemos Cantabria celebrará las primarias para elegir a su nuevo secretario general a finales de abril, en la segunda quincena del mes, con lo que se cumplen las previsiones de la formación morada de convocar el proceso en primavera.

La fecha exacta de los comicios internos se conocerá la próxima semana, cuando está previsto que se reúna la dirección regional del partido para aprobar el día, que será el que propongan la mayoría de los círculos que hay en la Comunidad, según ha señalado a Europa Press el coordinador del Consejo Ciudadano Autonómico, Alberto Gavín.

No obstante, otras fuentes moradas consultadas por esta agencia, han apuntado al día 30 de abril, lunes, en mitad del puente del Primero de Mayo, ya que es la fecha que más se ha barajado en la última reunión de la cúpula.

Hasta las primarias, hará las veces de líder Gavín, que ocupa el cargo de coordinador desde el pasado mes de julio, tras la dimisión de quien hasta entonces, y durante un año, había sido secretario general, Julio Revuelta, que accedió al cargo después de que la dirección podemita retirara la confianza a su antecesor, José Ramón Blanco, que es diputado autonómico.

En declaraciones a Ep, Gavín ha admitido que tiene ya tomada la decisión de si se presentará o no para hacerse con las riendas de Podemos Cantabria, aunque ha declinado desvelar el sentido de la misma. Lo hará, ha indicado, en el momento en que se dé a conocer el desarrollo de las primarias.

Quien también lo tiene claro, y lo ha revelado además, es Blanco, que no concurrirá al proceso para tratar de volver a optar al cargo que ostentó el primer año de andadura de Podemos, y que ya decidió no disputar a Revuelta para no dañar la imagen del partido.

Ahora tampoco se presentará, pero por razones de índole personal y político, ya que Blanco no da "abasto" con su tarea en el Parlamento, donde ocupa uno de los tres escaños morados, junto a Alberto Bolado y Verónica Ordóñez.

Mientras que el primero anunció este verano que dejará la política cuando acabe la legislatura, en mayo de 2019, la segunda -que es portavoz de Podemos en la Cámara- tiene tomada una decisión, "desde hace mucho tiempo", pero al igual que Gavín considera que "no es el momento" de darla a conocer, y lo hará cuando empiece el proceso.

"Obviamente, está tomada la decisión", ha admitido Ordóñez a esta agencia, a la que ha precisado que su postura "puede cambiar", motivo añadido por el que no desvela aún que hará.

La parlamentaria ha recordado además que los procesos internos de Podemos son muy intensos, por lo que anunciar antes de tiempo una decisión de este calibre puede dar pie a debates y críticas en el seno de la formación, que a su vez podrían afectar a la actividad parlamentaria.